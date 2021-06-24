Alioğlu ailesinin acı günü



Haber: Ceylan Beykoz

Eski dönem 1984 ve 1999 yılları arasında Gerede Belediye Başkanlığı yapmış olan Halil Alioğlu’nun oğlu Avukat Ersan Alioğlu hayata gözlerini yumdu. İstanbul’da hukuk bürosu bulunan Ersan Alioğlu’nun genç yaşta vefatı ilçede üzüntüyle karşılandı. Alioğlu ailesine birçok siyasi parti ve kurumlardan başsağlığı mesajları geldi. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar şu sözlerle başsağlığı diledi;“1984-1999 yılları arası Gerede Belediye Başkanlığımızı yapan Halil Alioğlu abimizin oğlu Ersan Alioğlu kardeşimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Halil Alioğlu Başkanımıza, kıymetli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı sabırlar dilerim. Allah rahmet eylesin Mekanı Cennet olsun.”

Olay Gündem ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.