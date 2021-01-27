Alişan-Buse Varol çifti Abant’ta

Haber: Volkan Yılmaz

2018 yılında düzenlenen görkemli bir törenle dünya evine giren Alişan-Buse Varol çifti, tatil için doğa harikası Abant’ı tercih etti. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan-Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor.

Kız bebeklerine "Eliz" adını vereceklerini açıklayan ikili, tatil için soluğu ilimiz Bolu'da aldı. İlimizin doğa harikası Abant’ta tatilin tadını çıkaran çift, birlikte çekildikleri fotoğraf karelerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştılar. 30 yaşındaki Varol, 110 binden fazla beğeni alan paylaşımına, "An" notunu düştü. Alişan ise 76 binden fazla beğeni alan paylaşımına, "Şükürler olsun" ifadelerini ekledi.