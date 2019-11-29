Alişarlı'dan Teşekkür Mesajı

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni 25 Kasım Pazartesi günü Son Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere çok sayıda idari ve mülki amir, siyasi, STK başkanları, akademisyenler, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmişti. Coşkuyla gerçekleşen törenin ardından BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı bir teşekkür mesajı yayınladı. Rektör Alişarlı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Niteliksel büyüme ve proje tabanlı akademik faaliyetlere ağırlık vermek suretiyle daha büyük hedeflere ulaşmanın gayreti içerisinde olduğumuz Üniversitemizde, 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni’nin, halkımız, öğrencilerimiz ve tüm personelimiz tarafından büyük bir coşku ve ilgiye mazhar olmasının mutluluğu içerisindeyiz. Akademik yıl açılışı ile birlikte, Hukuk Fakültemizin Temel Atma Töreni ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi açılışına, Önceki Dönem Meclis Başkanımız Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey’in katılmaları bizleri onurlandırmıştır.

Zat-ı Devletleri, Büyük Türkiye Yürüyüşünün en fedakâr öncülerinden Sn. Binali Yıldırım’a törenimizi teşriflerinden dolayı şükranlarımızı arz ederken; Açılış törenimize katılan Bolu Valimiz Sn. Ahmet Ümit’e, Düzce Valimiz Sn. Zülkif Dağlı’ya, ÖSYM Başkanımız Sn. Prof. Dr. Halis Aygün’e, YÖK Yürütme ve Denetleme Kurulu Üyesi kıymetli hocalarımıza, Bolu Milletvekillerimiz Sn. Arzu Aydın ve Sn. Fehmi Küpçü’ye Bolu Belediye Başkanı Sn. Tanju Özcan’a, Düzce Belediye Başkanı Sn. Faruk Özlü’ye, Bolu Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Özalp’e, İdare Mahkemesi Başkanı Sn. Turgut Delal’e, Bolu Cumhuriyet Savcısı Alperen Ertürk’e, Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan şahsında Polis Teşkilatımıza, Bolu İl Jandarma Komutanı Jan. Kd. Alb. Ömer Ersever şahsında Jandarma Teşkilatımıza, Gerede Belediye Başkanı Sn. Mustafa Allar, Seben Kaymakamı Sn. Mustafa Atış, Seben Belediye Başkanı Sn. Fatih Kavak, AK Parti İl Başkanı Sn. Nurettin Doğanay Beylere, Kıymetli İl Müdürlerimize, BTSO Başkanı Sn. Türker Ateş’e, Üniversitemize Hukuk Fakültesi binasını armağan eden İzzet Baysal Vakfı Başkanı Sn. Ahmet Baysal ve eşleri Sn. Solmaz Baysal Hanımefendiye, İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet Üyeleri ile Vakıf Genel Sekreteri Sn. Mustafa Yaman’a, Emin Grup Yönetim Kurulu üyeleri ve Başkanı Emin Üstün beylere teşekkürlerimi sunuyorum.

Üniversitemizin gelişme ve büyümesinde büyük pay sahibi olan çalışma arkadaşlarıma, tüm akademik ve idari personelimize, törenimize gösterdikleri ilgi ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor yeni akademik yılın birlik ve beraberlik içerisinde başarıyla geçmesini temenni ediyorum. Sevgili öğrencilerimize törenimize gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyor, üniversitemizde önümüzdeki süreçte yapacağımız daha birçok faaliyette yine birlikte olmayı ümit ediyor, kendilerine eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Üniversitemizin kurucusu büyük hayırsever İzzet Baysal ve Yaşar Çelik’i rahmetle yad ederken Sn. Ali Ericek’in şahsında Erpiliç A.Ş., Tanrıkulu Ailesi ve Beypiliç A.Ş., Sn. Süreyya Astarcı, Sn. Şerafettin Erbayram’ın şahsında Bağışçılar Vakfı’na, Boluspor Başkanı Sn. Necip Çarıkçı ve isimlerini sıralayamadığımız ancak desteklerini eksik etmeyen bütün hayırseverlerimize, tüm kurum, kuruluş ve paydaşlarımız ile açılış ve temel atma törenimizi en güzel şekilde kamuyla paylaşan ve Üniversitemiz faaliyetlerini yaygınlaştırmada büyük katkısı bulunan basın ve yayın kuruluşlarına teşekkür ediyorum. “