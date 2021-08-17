Alişarlı depremi unutmadı

Haber: Erdal Tanrıverdi

17 Ağustos Marmara Depremi’nin 22. Yıl dönümünde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, 17 Ağustos depremi ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlattığı yıl dönümü mesajı paylaştı. Prof. Dr. Mustafa Alişarlı “17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin verdiği yıkım ve hasar tüm ülkemizi etkilemiş, tarihimizdeki en sarsıcı günleri yaşatmıştı.

Jeolojik yapısı itibariyle Türkiye bir deprem ülkesidir ve birçok bölgemizde büyük deprem üretebilecek aktif fay hatları bulunmaktadır. Depremin yıkıcı etkisinden sakınmanın tek yolu sahip olduğumuz teknolojik ve teknik imkanları kullanarak uygun yapılaşmayı yaygınlaştırmak ve doğru şehirleşme politikaları uygulamaktır.

Depremler ve son günlerde etkisini yakından yaşadığımız doğal afetlere karşı, tüm kurum ve kuruluşların her zaman hazır olmasını sağlamak ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmek hepimizin öncelikli görevleri arasında olmalıdır.

Cenab-ı Allah’tan aziz Milletimize bu tür felaketleri bir daha yaşatmaması temennisiyle 17 Ağustos Marmara Depreminin 21. yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, depremin izlerini yüreklerinde yaşayan hemşerilerimizin acısını paylaşıyorum.” İfadelerini kullandı.