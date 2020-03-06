Alişarlı öğrencilere BATIKAF’ı anlattı

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, üniversitede faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının başkan ve başkan yardımcılarına, 6-7 Nisan 2020 tarihlerinde BAİBÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı. Rektörlük Senato Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaman, Genel Sekreter Murat Tok, BATIKAF Koordinatörleri Prof. Dr. Arzu İlçe ve Doç. Dr. Ferudun Kaya, Yetenek Kapısı Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Hüsamettin Akar ve fuar sekreteryası Zeynep Çolak ile öğrenci toplulukları başkan ve başkan yardımcıları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Alişarlı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yıl boyunca 10 farklı ilde kariyer fuarları gerçekleştirileceğini, Batı Karadeniz bölgesinin en büyük kariyer fuarı olacak BATIKAF’ın da, bu fuarlardan biri olduğunu söyledi. Rektör Alişarlı, BATIKAF’ın, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği üyesi 12 üniversitenin ortaklığında, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini kaydederek, “Fuarda, en büyük paydaşlarımızdan biri de siz öğrencilerimizsiniz” vurgusu yaptı.

“BATIKAF’A KAYIT OLMANIZI VE ARKADAŞLARINIZI DAVET ETMENİZİ İSTİYORUM”

Alişarlı, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, “BATIKAF, kariyerinizi geliştirmeniz adına sizlere önemli fırsatlar sunuyor, kapılar açıyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, iş ve staj duyurularını, bilgilendirmelerini, çalışmalarını BATIKAF’a kaydolmuş öğrencilere ve firmalara yapacak. Böylece BATIKAF sizler için hem öğrenciyken hem de mezuniyet sonrasında iş ve staj olanakları açısından önemli fırsatlar sağlamış olacak. Fuar tamamlandığında asıl kapı Cumhurbaşkanlığı tarafında açılacak. Mesela yaz aylarında birçok kurumda memurlar izinlerini kullanıyorlar. Yetenek Kapısı’nda kaydı olan öğrencilere, bu süre zarfında buralarda deneyim edinmeleri için davetiyeler gelecek. Bunun için öncelikle Yetenek Kapısı’na, BATIKAF’a kayıt olmanızı ve bunları arkadaşlarınızla paylaşarak, onları BATIKAF’a davet etmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

“ÇOK FARKLI KAPILAR AÇILACAK SİZLER İÇİN”

Öğrencilere, paydaş üniversitelerin öğrenci toplulukları ile iletişim kurarak birlikte çalışmalarını öneren Rektör Alişarlı konuşmasında ayrıca, “Böylece, diğer üniversitelerin öğrenci toplulukları ile bir dostluk kapısı da kurabilirsiniz. Bu çalışma sırasında eminim çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar edineceksiniz. Bu sadece kendi yaşıtlarınızla değil, iş insanlarıyla da olacak. Böyle bir fırsat da yakalamış olacaksınız aynı zamanda. Büyük ve köklü firmaların temsilcileri ve ünlü konuklar olacak fuarda. Çok farklı kapılar açılacak sizler için. Güzel bir söz vardır: ‘Bin kapı, hiç kapı; bir kapı, bin kapı’ derler. Yetenek kapısı da aslında böyle bir şey. İsmini de buradan alıyor” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaman, BATİKAF Koordinatörleri Prof. Dr. Arzu İlçe ve Doç. Dr. Ferudun Kaya, Yetenek Kapısı Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Hüsamettin Akar ve Genel Sekreter Murat Tok ile birlikte öğrencilerden gelen soruları cevapladı; öğrencilerin önerilerini değerlendirdi.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2020, 10:42