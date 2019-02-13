Alişarlı Yüksek okulu gezdi

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun düzenlediği kahvaltıda, okul idaresi ve öğretim elamanları ile buluştu. Esentepe’de gerçekleşen kahvaltıya BİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’nın yanı sıra Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin Kaşka, Rektör Yardımcıları Prof. DR. Mustafa Yaman, Prof. Dr. Erol Ayaz, Rektör danışmanı Prof. Dr. Aydın Him, Genel Sekreter Doç. Dr. Samettin Gündüz, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Kadir Murat Altıntaş, öğretim elemanları ve idari personel katıldı.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar daha sonra Gerede Belediyesinin ilçeye kazandırdığı yatırımlardan olan Yüzme Havuzu ile Kültür Merkezi’ni Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve BAİBÜ heyetine tanıttı. Allar ve Alişarlı birlikte BAİBÜ Gerede kampüsünü de ziyaret ederek, derslik ve atölyelerde incelemelerde bulundu. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, önümüzdeki dönemde Gerede ve üniversitenin gelişmesi için planladıkları yatırımlar hakkında bilgi verirken “Yarı olimpik yüzme havuzu ve Kültür Merkezimizden öğrencilerimiz, öğretim elemanları ve üniversite çalışanlarımızın daha aktif yararlanmalarını sağlayacağız. Üniversitemizle olan işbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Bu konuda sayın rektörümüze desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da Gerede’ye sağladığı katkıların önümüzdeki dönemde daha da artacağına inandıklarını belirterek “Sayın başkanımıza bu sıcak ve samimi düşünceleri için teşekkür ediyoruz. Kendisinden, Gerede’deki birimlerimizin derslik ve küçük ölçekli alt yapı düzenlemeleri konusunda destek sözü aldık. Önümüzdeki dönemde Üniversite ve Belediyemiz arasındaki işbirliğinin genişleyerek daha da artacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Alişarlı Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’ndaki incelemelerinin ardından Gerede MYO birimlerini de ziyaret ederek Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümünün atölyelerini gezerek okul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Bahattin Öztoprak’tan bilgi aldı.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 14:20