Alişarlı’dan kampüsteki sokak hayvanlarına destek

Haber: N. Halid Altundal

Yaklaşık 100 kişilik gönüllü ekibiyle Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Gölköy Yerleşkesinde yaşayan can dostlarımızın beslenme, barınma ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayan Bolpati Öğrenci Topluluğu’na, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’dan destek geldi.

Gönüllü öğrenciler, Kovid 19 pandemisi nedeniyle koşulların biraz daha zorlaştığı bugünlerde, kampüsteki sokak hayvanları için canla başla çalışmaya devam ediyorlar. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da, Bolpati Topluluğu üyelerine, sokaktaki canların beslenmesine katkı sağlamak için mama desteğinde bulunuyor. Bu kapsamda, Bolpati Öğrenci Topluluğu Başkanları Büşra Gürbüz ve Abdullah Ulu, Rektör Alişarlı’yı makamında ziyaret ederek, desteklerinden ötürü kendisine teşekkür ettiler. Mamaları, kampüste belirlenen alanlara koyan öğrenciler, daha çok hayvanın yardımına koşabilmek için, tüm vatandaşları yaşadıkları yerlere bir kap su ve bir kap mama koymaya davet ettiler.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 16:12