Alişarlı’dan yeni eğitim yılı mesajı

Haber: BMA

2019-2020 Akademik Eğitim Yılının başladığı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde(BAİBÜ), Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı öğrenciler için bir mesaj yayımladı. BAİBÜ Rektörü Alişarlı mesajında şu ifadelere yer verdi:” Sevgili Öğrencilerimiz; 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının sizlere ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi olarak, bu yıl da başarılı öğrenciler tarafından öncelikle tercih edilen bir üniversite olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Siz değerli gençlerimizi, geleceğimizi emanet edeceğimiz, öğreten, paylaşan, doğru bilgilerle beslenen, fikirlerini açıkça söyleyebilen bireyler olarak yetiştirmek öncelikli ödevimizdir.

Değerli gençler; üniversitemizin tüm imkanlarını zorlayarak sizlere sunduğu sosyal ve kültürel olanaklardan en iyi şekilde yararlanmak için çaba gösterin, okuyun, araştırın ve sürekli öğrenin. Bununla birlikte ailenizi ve arkadaşlığı önemsemenizi, tarih ve geleneklerimize sahip çıkmanızı milli ve manevi değerlerimizi korumanızı, toplumsal ve sosyal sorumluluk bilinci taşımanızı, farklılıklara saygılı olmanızı bekliyoruz.

“İNANIYORUM Kİ SİZLER TÜRKİYE’Yİ EMİN ADIMLARLA GELECEĞE TAŞIYACAKSINIZ”

Üniversitemizin tüm çalışanlarıyla; öğrencimize değer vermeyi, karşılıklı saygı ve sevgiyi esas almayı, akademik disiplin ilkeler doğrultusunda olanaklarının maksimum ölçüde öğrenci lehine kullanmayı ilke edinen büyük bir aile olduğunu hiç unutmayın. İnanıyorum ki sizler, ülkemizin genç ve dinamik yapı taşları olarak Türkiye’yi emin adımlarla geleceğe taşıyacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle, üniversite ailesini oluşturan tüm öğrencilerimiz ve çalışanlarımıza yeni eğitim ve öğretim yılının başarı, sağlık ve mutlulukla geçmesini diliyor sevgi ve selamlarımı iletiyorum.”