Alişarlı’nın sessizliği

Haber: N. HalidAltundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerinin ardından Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri de yüz yüze eğitime isyan ettiler. ‘Tam kapanma’ olarak nitelendirilen dönem için Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından alınan karar kapsamında online eğitime dönen öğrenciler, bayram sonrasında yeniden yüz yüze eğitime çağrılmalarına büyük tepki gösterdiler. Sosyal medya platformlarında seslerini BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı ve Fakülte Dekanlığına duyurmaya çalışan öğrenciler, gerek okulda gerekse yurt ve toplu taşımada yeterli önlemlerin alınmadığını vurgulayarak sadece 3 haftalık bir süreç için okula gelmek istemediklerini bildirdiler.

“VERİMSİZ BİR EĞİTİM GÖRDÜK”

Seslerini duyurmak için bir metin paylaşan Diş Hekimliği 1. ve 2. sınıf öğrencileri dekanlığa ulaşması için yazdıkları metinde, “BAİBÜ diş hekimliği öğrencileri olarak Bahar dönemi yüz yüze eğitime çağırıldık. 1.sınıf ve 2.sınıf diş hekimliği öğrencileri olarak 17 Mayıs itibariyle dönemin geri kalanınınonline devam etmesi için elimizden geleni yaptık. Bayram yasağının gelmesiyle beraber KYK yurtlarındaki tüm öğrenciler yurtlarından çıkarıldı, eşyalarımızın yurtta bulunması takdirde ücretlerimizin alınacağı söylendi ve çoğu öğrenci tamamıyla evlerine taşınıp yurtlarından ayrılmak zorunda kaldı. Yabancı uyruklu öğrenciler kendi memleketlerine döndü ve karantinaya alındılar. Bunun yanı sıra eğitim boyunca sınıfımızdacovid kapanlar, karantinaya alınan çok arkadaşımız oldu. Ve bu süreçte bizleri raporlu olarak kabul etmediler ve devamsızlık hakkımızdan kullandılar. İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sıkıştırılmış, telafi edilmesi gereken bir eğitim görmek yerine daha seyrek ve verimsiz bir eğitim gördük. Aşısız olmamız gerçeği, yurt, okul ve toplu taşımalardaki ihmalkarlıkları göze aldığımızda, dönem başında alınacağı söylenen tedbirlerin hiçbiri uygulanmadı” ifadelerine yer verdiler.

“TEDBİRLERİN YETERİNCE SAĞLANMADIĞI OKUL VE YURTLARIMIZA DÖNMEK İSTEMİYORUZ”

2 aylık bir eğitim süreci gördüklerini ve büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirten öğrenciler ayrıca dönemin online eğitimle tamamlanmasın istediler. Öğrenciler paylaştıkları metinde şunları aktardılar: “Bizler geleceğin diş hekimleri olarak pratik eğitimimizin yüz yüze bir şekilde verilmesinin gerektiğinin farkındayız. Ancak tedbirlerin alınmadığı, eğitimin yetersiz olduğu, girdiğimiz riske değmediği bir şekilde değil. Tüm bu yaşadığımız sıkıntıları hesaba katarak 3 haftalık bir süreç için tekrardan aynı riske girmek istemiyor, içinde bulunulan dönemin psikolojik boyutunun da düşünülmesini istiyor, gerekenin yapılmasını sizlerden talep ediyoruz. YÖK'ün açıklamasında, 'Uygulamalı eğitimlerin azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabilir' şeklindeyken, biz tedbirlerin yeterince sağlanmadığı okul ve yurtlarımıza dönmek istemiyoruz. Biz 1.ve 2.sınıf öğrenciler sürecin geri kalanını offline sürdürebiliriz. Ve gelmediğimiz süre zarfında preklinikte 3.sınıflar için daha geniş bir zaman dilimi oluşur ve eksik kapamaları için daha iyi bir imkan sunulmuş olur kendilerine, bilakis birkaç ay sonra hasta bakmaya başlayacaklar. Ancak biz 1 ve 2.sınıf öğrencileri olarak şu süreçte okula dönmemizin büyük risk ve tehlikeye yol açtığını düşünmekteyiz. Biz eğitim görmeyelim demiyoruz. 3 hafta için bu kadar zahmete değmeyeceğini görmenizi istiyoruz. Öğrenci anketlerinde de bu açıkça görülmektedir. Gereğinin yapılmasını arz ederiz.”

REKTÖR ALİŞARLI SUSKUN

Öte yandan Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri sosyal medyada ‘#baibüdişmağdur’ etiketiyle yaptıkları paylaşımlarda Rektör Alişarlı’yı ekleyerek seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Öğrencilerin sosyal medyada başlattığı isyana BAİBÜ Rektörlüğü ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının bir karşılık verip vermeyeceği merak konusu oldu. Daha önce de Nisan ayında Tıp Fakültesi öğrencileri benzer bir şekilde yurt ve ulaşımda salgın tedbirlerinin yetersiz olduğunu ve online eğitime dönmek istediklerini belirterek seslerini duyurmaya çalışmıştı. Ulusal ve uluslararası kamuoyunda gerçekleşen gelişmelere kayıtsız kalmayıp açıklamalar yapan Mustafa Alişlarlı’nın Rektörü olduğu üniversitenin öğrencilerinin sesine kulak vermemesi ise tepkileri daha da artırıyor.