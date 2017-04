Haber: Faruk Çidem

Bolu CHP Milletvekili Tanju Özcan, CHP İl Başkanlığı’nda gündeme dair bir basın açıklamasında bulundu. Özcan ilk olarak çalınan ve karalanan pankartlar hakkın partilileri güldüren bir açıklamada bulundu. Özcan, pankartların alışkanlıktan mı, korkudan mı çalındıklarını bilemediğini belirterek “Gençlik Kollarımızın yakından yaşadığı baskılar var. Özellikle belirtiyorum bakın pankartlarımıza saldırılar, hırsızlıklar yapılıyor. Bunların hepsini korkudan yapıyorlar. Yolsuzlukları, hırsızlıkları ortaya çıktığında nasıl korkuyorlarsa şu anda öyle korkuyorlar. Oyları çalanları tespit edemedik ama bu pankartlara saldıranları güvenlik kamerasından tespit edebiliyoruz. Buradan onlara sesleniyorum. Bakın biz devletin parası ile bir çalışma yapmıyoruz. Bunlar bizim cebimizden çıkan kendi paramızla yaptığımız çalışmalar. Bunların hepsi helal para ile yaptığımız çalışmalar. Bu pankartları çalmayın. Artık bu pankartları korkudan mı, alışkanlıktan mı çalıyorlar yapıyorlar bilmiyorum. Bunun dışında Ak Parti İl Başkanı’nı da arayıp söyledim bu yanlıştır. Umarım uyarımızı anlamışlardır” diye söyledi.

TRT’YE SİTEM

Özcan, açıklamalarının devamında TRT’ye sitem ederek “Şu ana kadar Bolu’da özveri ile çalışmalara katılan herkesi kutluyorum. Bütün teşkilatımızı kutluyorum. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu kapsamda tüm ülke çapında Türk Milliyetçileri platformlarının da çok etkin çalışmalar yaptığını görüyoruz. Hangi partiye gönül vermiş olursa olsun tüm vatandaşlarımızı kutluyorum. Bizler, arkadaşlarımız çok etkili anlamda çalışmalar yapıyoruz. Maalesef bu çalışmalarımız görsel anlamda halkın gözlerin önüne seremiyoruz. Bir de şu var bunlar devletin imkanları ile propaganda yapıyor. Devletin parası, uçağı, otobüsü ile çalışmalarını sürdürüyorlar. Her şeyi yapıyorlar. En başta TRT’yi ve sonrasında havuz medyasını kullanıyorlar. Özellikle TRT’ye dikkat çekmek istiyorlar. Fark ettiyseniz TRT’de bir tane hayır diyen kişi çıkmıyor. Yurt dışından TRT’yi izleyen biri sanacak ki Türkiye’de herkes evet diyor. Özellikle TRT’ye çok alınıyoruz. Elbette tüm gazetecilerin ve kanalların tarafsız olmasını istiyoruz ama TRT konusunda daha hassasız. Bilmiyorsanız söyleyeyim bahsettiğim TRT yüzde 86’sı bizim elektrik faturalarından alınıyor. Fakat ne olursa olsun TRT programlarında bir kez olsun hayır diyen bir kişiyi ağırlamıyor. Bunun dışında çok büyük mitingler ve organizasyonlar başarıyoruz. Bunlarında hiç biri yer almıyor. Bu mitinglerde 60 bin kişinin geldiği oldu. Fakat haberlere bakıyorsunuz bir tek kare fotoğraf bile bulamıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“FIRTINAYA KARŞI YÜRÜYORUZ”

Özcan, yapılan ‘evet’ propagandasını Nazilerin uygulamalarına benzeterek fırtınaya karşı yürüdüklerini belirtti “Ben bu tutumları ile bu olayları Nazilere benzetiyorum. Orda da evet propagandası yapan kişiler devlet araç gereçlerini kullandılar. Birebir benziyor tek farkı var orada da evet pusulası hayırdan daha büyüktü. Ellerinde olsa onuda yaparlar. Bir tek o akıllarına gelmemiş. Seçim sonladıktan sonra tüm muhalifler içeri atılmıştı. Fırtınaya karşı yürümeye çalışıyoruz. Fark ettiniz mi artık anket sonuçları açıklanmıyor. İlk başlarda yüzde 80 olan oylar artık yüzde 53 olarak açıklanıyor. Saraydan talimat var belli ki anketlerin sonuçları açıklanması istenmiyor. Anketler sadece şu kadar kişi ile anket yaptık, yüz yüze görüştük, üniversiteli bu kadar kişi var sadece bu kadar açıklama yapmak serbest. Evet sonucunu bulmayana anket açıklamak yasak” dedi.

BASKI VAR

Özcan, açıklamasının sonunda baskı uygulandığını belirtti ve herkesi Muharrem İnce mitingine davet etti. Özcan “Bir de şunu söyleyeyim. “Evet” için zorla çalıştırılan kişiler var. Ak Parti’nin içerisinde gerçekten Atatürkçü, Cumhuriyetçi, milletini seven kişiler var. Bu kişilerin hayır diyeceğine inanıyorum. Bu ülkede Ak Parti’nin mağdur ettiği insanlar korkudan “hayır” diyeceğini söylüyor. Gittiğimiz yerlerde bunu görüyoruz. Türkiye’nin her yerinde baskı var. Gittiğimiz bir şehir memurlardan biri şunu söyledi. ‘Kararım evet ama hayır oyu kullanacağım’ dedi. Bu zaten her şeyi özetliyor. Şimdi biz Cumartesi günü bir miting yapacak. Şunu özellikle belirtiyorum bu bir parti mitingi değil. Orada elinde herkes Türkiye bayrakları ile gelecek ve konuşmaları dinleyecek. Evet diyen, hayır diyen, kararsız kalan herkesi o gün orada bekliyor olacağım” ifadelerini kullandı.