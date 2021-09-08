“Alışveriş, kırtasiyecilerden yapılsın”

Haber: Okay Özcan

Uzun bir aradan sonra okullar yüz yüze eğitime geri döndü. Pandemi döneminde bir açılıp bir kapanan okullar nedeniyle kırtasiye alışverişi yapmayan veliler, okulların açılması ile birlikte çocuklarının eksiklerini tamamlamak için alışverişe koştu. Pandemi dönemi iş yapamayan ve okulların açılması ile birlikte zincir marketler nedeniyle sıkıntı yaşayan kırtasiyeci esnafı kara kara düşünüyor. Uzun zamandır kırtasiye işletmeciliği yapan Kemal Sert, kırtasiyecilerin problemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kemal Sert: “Pandemi sürecinde 1 buçuk senedir okulların kapalı olması, bütün küçük işletmeler gibi kırtasiye esnafını da olumsuz etkiledi. Bizim ana müşterimiz öğrencilerimiz. Öğrencilerimizin okul ihtiyaçları pandemi döneminde çok fazla olmadığı için işlerimiz bu süre içerisinde düşük gerçekleşti. Şimdi sağlıklı bir şekilde okullarımızı açtık. İnşallah uzun süreli olarak ticaretimize ve sağlıklı eğitimimize devam edeceğimizi düşünüyoruz. Okulların uzun bir aradan sonra açılması işlerimizi çok hızlı bir şekilde başlattı. Eylül ayı itibariyle hızlı bir ticaret başladı. Kırtasiyeler olarak bizde hazırlıklarımızı yapmıştık. Bütün kırtasiye ürünlerimiz ve kitaplarımız hazır öğrencilerimizin kırtasiyelerden kırtasiye alışverişi yapmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

“ZİNCİR MARKETLER KÜÇÜK ESNAFI ÇOK KÖTÜ ETKİLİYOR”

Zincir marketlerin kırtasiye malzemeleri satması ile ilgili Kemal Sert “Şuanda zincir marketlerle küçük esnafın büyük sıkıntısı var. Marketlerin hangi işletmenin sezonuysa o ürünü bulundurup satması küçük esnafı çok kötü etkiliyor. Şuanda Bolu’da da bir çok zincir markette kırtasiye malzemeleri var. Ancak kırtasiye uzmanlık işidir, kaliteli ve sağlıklı ürünlerin kırtasiyecilerden alınabileceğini düşünüyorum. Orada sezonluk ve belli ürünler bulunduruluyor. Bu sektör, her türlü ürün ile 12 ay boyunca hizmet ettiğimiz bir sektördür. Marketlerle alakalı çok büyük sıkıntımız var. İşlerimizi olumsuz etkiliyorlar. Zincir marketler çok fazla şubeleri olmasından kaynaklı ürünleri çok miktarlı olarak alabiliyor. Bu nedenle zincir marketlerdeki bazı ürünler bizden daha düşük ücretli olabiliyor. Fakat genel kapsamda karşılaştırıldığında kırtasiye fiyatı ve market fiyatlarının arasında çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Hatta kırtasiyeler kaliteli ürünlerin daha uygun fiyata alınabileceği bir adrestir” dedi.

“SAĞLIK SERTİFİKALI ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ”

Kemal Sert “Müşterilerimizin okul alışverişlerinde özellikle dikkat etmesi gereken noktalardan biri sağlıklı ürünleri tercih etmektir. Vatandaşlardan sağlık sertifikalı ürünlere önem vermelerini ve kırtasiyelerden almalarını rica ediyorum. Çocukların sağlığı her şeyden önemli. Zaten pandemi sürecinde en önemli konunun sağlık olduğunu bir kez daha anladık. Öğrencilerimizi korumak adına sağlık sertifikalı ürünleri tercih etmelerini velilerimize öneriyorum” şeklinde konuşmasını sonlandırdı.

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2021, 15:04