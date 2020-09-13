Alışverişin "Güvenli" hali 14 BURDA’da

Haber: Ceylan Beykoz

14 Burda Alışveriş Merkezi küresel ölçekte yayılım gösteren ve ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadeleye destek vermek ve toplum sağlığını korumak adına 20 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici süre ile faaliyetine ara vermişti. Salgın hastalıkla mücadelede ‘Kontrollü Sosyal Hayat’ olarak adlandırılan ikinci dönem takvimine bağlı kalarak yeniden açılış planlarını oluşturan 14 Burda, yetkili merciler tarafından açıklanan tüm sağlık ve hijyen koşullarına yönelik düzenlemeleri de tamamlayarak 1 Haziran’da kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı. 14 Burda AVM, bünyesinde yer alan birbirinden değerli markalarla Bolululara güven içerisinde, konforlu bir alışveriş deneyimi sunuyor.

%100 TAZE HAVA AYRICALIĞI

Başta Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere Covid-19 pandemisi nedeniyle AVM’lere ilişkin düzenlemelerin tümünü en üst düzeyde sağlayan 14 Burda AVM’de iklimlendirme cihazları %100 taze hava veriyor. 14 Burda, sosyal mesafeyi, maske kuralını ve alınması gerekli tüm hijyen kurallarını harfiyen uygulayarak, güvenli ve konforlu alışverişi birlikte deneyimleme fırsatı sunuyor.

AVM GİRİŞLERİNDE VE İÇ MEKANDA TÜM ÖNLEMLER ALINIYOR

14 Burda Alışveriş Merkezi’nde, AVM girişlerinde temassız vücut ısısını otomatik olarak ölçen termal kameralar kullanılması, göze ilk çarpan uygulamalar arasında bulunuyor. 14 Burda AVM’de temizlik ekiplerine ek olarak oluşturulan Hijyen Takımı, özellikle lavabolar, yemek katı, ATM alanları, yürüyen merdiven, el bantları ve asansörler gibi toplu kullanım alanlarında düzenli olarak dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirirken, uzun süreli dezenfeksiyon sağlayan Nano-Clean uygulamasını da belirli aralıklarla yapıyor. Yemek katında her kullanım sonrasında masa ve sandalyeler tecrübeli ve eğitimli Hijyen Takımı tarafından dezenfekte edilerek yeniden kullanıma hazır hale getiriliyor. AVM içerisinde özel maske atık noktaları oluşturularak, kullanılan maske ve eldivenler bu tıbbi atık kutularına atılıyor. Lavabolarda temassız sabunluk ve kağıt havluluklar konumlandırılarak ziyaretçilerin hiçbir noktaya temas etmeden temizlenmeleri sağlanıyor. Bu işlemler sayesinde oluşan hijyenik ortam, ziyaretçilerde güven duygusu uyandırıyor. Belirli aralıklarla yapılan profesyonel anonslar, pandemi döneminin şartlarına uygun hatırlatmalarla alışveriş sürecine rehberlik ediyor.

MASKE KULLANIMINA EN ÜST DÜZEY ÖZEN GÖSTERİLİYOR

AVM girişlerinde görevli olan özel güvenlik personelleri, AVM’ye maskenin nizami olarak takılarak girildiğinden emin oluyor, maskesiz girişlere müsaade etmiyor. 14 Burda AVM’de, mağaza görevlileri de aynı hassasiyeti göstererek, mağaza içerisinde maske kuralına uyulmasını sağlıyor. Böylelikle AVM’nin bütün alanlarında maskesiz zaman geçirilemiyor. 14 Burda’daki geniş açık alanların varlığı, toplu kullanımın söz konusu olduğu tuvalet ve lavaboların sosyal mesafeye uygun ve konforlu bir şekilde yeniden tasarlanması, AVM içerisinde bilgilendirme ve kuralların hatırlatıldığı uyarıların sıkça konumlandırılması, pandemiye ilişkin önlemlerin ciddiyetle ele alındığını, ziyaretçilerin kaygılarını tamamen giderecek hazırlıkların yapıldığını gösteriyor.

HİJYEN, GÜVEN, TEDBİR VE KONFOR BURDA!

Her hafta aralıksız gerçekleştirilen resmi kamu kurumları ve heyet denetimlerine ek olarak, AVM içerisinde oluşturulmuş ekip tarafından 24 saat denetimler yapılıyor. Yapılan tüm denetimlerden tam puan alan, aldığı üst düzey önlemleri ile hijyen, güven, tedbir ve konforu ziyaretçilerine sunan 14 Burda AVM, güçlü marka karması ile misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020, 13:04