Son yılların üst düzey karşılaşmasını izlerken, oynanan oyundan memnun olmayan kimsenin olmadığını biliyorum. Ankaragücü karşısına deplasmanda 5 gol ve 3 puanla çıkan Boluspor’u yoğun yağan yağmur bile durduramadı.

Futbolcularımız ısınırken motivasyonunu, birlik beraberliği görmemek mümkün değildi. Hırs, kuvvet, yardımlaşma, çabuklukla sanki bir an önce karşılaşma başlasın isteniyordu! Her işte olduğu gibi, futbolda da maç maça çıkılmadan karşılaşma kazanılır. Ankaragücü karşılaşmasındaki futbolcularımızın motivasyonuna, uzun zamandan bu güne kadar hiç şahit olmadım. İlk 11 de oynayandan, yedek oyuncumuza kadar tüm oyuncularımız hazır bekliyorlardı. Heyecan dorukta, futbolcusundan teknik adamına, taraftarından basınına hepimiz başlama düdüğüne odaklandık!

Sabah bir saat aralıksız yağan yağmur, ikinci yarıda yine aralıksız yağan yağmur, sahanın 30 yıldır değişmeyen çimleri birilerine inat meydan okudu. Çimlerimiz, adeta beni yenemezsiniz, yıkılmadım ayaktayım, diyordu!

Karşılaşmanın hemen başında bulduğumuz gol ile öne geçerken, Ankaragücü’nün güçlü kadrosu bile baskı karşısında şaşırdı. 5. dakikada gelen gol, Boluspor’u rehavete değil, kamçılanarak rakibi daha fazla bunaltmaya başladı. Son yılların en güzel maçında takımını geri çekmeden, açık futboluyla oyuna güzellik katan Ankaragücü’nü de kutlamak lazım. Bolulu Yarenler ve Türkiye’nin en iyi taraftar guruplarından olan, 13 saniyede maç biletlerini alarak rekora imza atan Ankaragücü taraftarları da izledikleri karşılaşmadan memnun olduklarını unutmamak lazım.

Sait hoca Altınordu karşısında farklı galibiyet alan ilk 11’i bozmadan sahaya çıktı. Doğru olan buydu. Kazanan 11 kolay kolay bozulmaz. İkinci yarıya da aynı kadroyla çıkan Sait hoca, 55. dakikada, geldiği günden günümüze en iyi maçını çıkaran İrfan’ı oyundan aldı. Sanırım sakatlığı söz konusu olsa… Oyundan çıkan oyuncularımızın yerine girenler, oyuna katkı verince, skorun daha farklı olmaması Boluspor’un şansızlığı oldu.

Kalemizde Gökhan için Allah nazardan korusun demekten başka bir şey aklıma gelmiyor. 1-0 önde olduğumuz an kurtardığı gol, maçın kırılma dakikası oldu.

Geri dörtlümüzde son haftalarda sıkıntı yaşamıyoruz. Sağ kanatta Göksu yada Furkan’ın oynaması sistemde değişiklik yaratmıyor. Özellikle Umur Meraş’ın yükselen formu, Dıara’nın aylar sonra takımdaki yerini alması, Arapı’nin gösterişten uzak oyunu alkışı hak ediyor.

Orta sahamızda, İrfan’ın müthiş oyunu, Yusuf Emre’nin inanamayacağımız derecede oyuna katkısı, Mustafa Durak’ın kendine gelmesi sevindirici. İshak’ın görev adamı bilinci ile son nefesine kadar ayakta kalmasını görmezden gelemeyiz. Oyuna sonradan ön kesici olarak giren Özgür ise verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdi.

İlerde gol adamı Peopen’in profesyonelliği, Melih’in gençliğine heyecanını katarak oynaması, bize eski Boluspor’u hatırlatıyor.

Balıkesir ve Rize maçlarından alacağımız 6 puanla ilk 2 den çıkacağımızı düşünüyorum. Tek ricam taraftarlara olacak, daha dikkatli olmalı, tahriklere gelmemeli ve sahamızın kapanmasına fırsat vermemeliyiz.

Maç öncesi tecrübesiz olduğu iddia edilen Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, bana göre çok sıkıntı çıkarmadan, pozisyonlara yakın bir maç yönetti. Yan hakemlerin bazen pozisyonları kaçırmaları maçı etkilemedi.

Balıkesir maçına da aynı motivasyon ile çıkmamız halinde puan yada puanlarla döneceğimize inancım tam. Başarıların ve şansın bizden yana olması dileğimdir. Emeği geçen herkesi kutluyorum…