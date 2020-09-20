Alkışlar Gerede’ye

İlimiz 8 ilçe ve 3 beldeden oluşuyor. Sosyoekonomik olarak her ilçemiz ve beldelerimiz gelişime müsait, doğası, havası, suyu ve ekolojik olarak cennet bahçesini andırır.

Bünyesinde geçmişi, yaşanılanları ve insanlarıyla ayrı ayrı özellikler ve bir o kadar da güzellikleri barındırır. Elbette son yıllarda her bir ilçemiz göç vermekte, nüfus azalmakta, okullar kapatılırken, köyler yok denecek kadar az sayıda insanımız yaşamakta…

Tüm ilçelerimiz iyi bildiğimi düşünüyor, fırsat buldukça gezip gerçekleriyle yüzleşirim. Uzun zamandır sıklıkla gidemediğim ve inceleme fırsatı bulamadığım Gerede’ye geçtiğimiz günlerde gitme şansımız oldu. İl genel meclisinin Seviller Mahallesinde yapılacak olan enerji trafosu için imar komisyonu olarak gittik. Yapılacak işlemde sorun yoktu, bir mahalleyi enerjisiz bırakamazdık. Komisyon çalışması sonrası Başkan Mustafa Allar bizleri ağırladı.

Başkan Allar ısrarla bizi gezdirmek istiyor, işi olan arkadaşlarımız sonra geliriz diye diretiyordu. Misafir olan bizdik, ev sahibi bizleri dinlemeden aracı öncü olmak üzere bize kısa bir şehir turu attırdı.

İlk olarak uzun yıllar yatırımcı bekleyen karma organize sanayine gittik.

Konum olarak mükemmel olan organize sanayi birçok yatırımcıların cazibesi haline gelmiş. Daha evvel buraları rant için alıp yatırım yapmayanların ellerinde bulunan parseller alınarak iş yapacak firmalara verilmiş.

İnşaatlar olabildiğince hızla yükselirken, Jel fabrikasının ve haddanenin kısmi üretime geçmiş olmasına hepimiz şaşırdık.

Organize sanayinin yanı sıra, eski Gerkorsandaki çalışmaları görünce inanılmazların başarılması, atıl olan canım yerlerin hareketlenmesi beni çok sevindirdi.

Hızlı ve kısa turun ardından, 1 milyon 350 bin metrekare alana yapımı devam eden deri organize sanayine götürüldük. 2 fabrikayı gezdiğimizde çağı yakalayan, tamamen son teknoloji donanımlı makineler ve içerdeki hijyen, kokusuz alan gözlerimizin açılmasına sebep oldu. Ülke genelinde deri organize sanayinden yer alabilmek için firmaları yarış etmesine mutlu olduk.

Gördük ki, Gerede kabuğunu kırmış, çalışmaları hızla devam ediyor ve çağı yakalamış.

İşsizlik sorunu yakın zamanda biteceği, işçi transferlerine başlayacağı, tersine göçü sağlayacak sanayisi ve ekonomisiyle başarıyı kısa sürede yakalayacak görünümünde.

Gerede’de her an taşınacak ve kent ormanı yapılacak orman alanı, kentsel dönüşüm ile yeni bir mahalle veya iş merkezi olacak olan deri sanayinin eski yeri ve yıkılan hapishanenin kent müzesi olması ile tam bir şehir görüntüsü vereceği ortada.

Burada gördüklerimin mimarlarını da kutlamadan geçmeyeceğim. Ticaret denince Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun en yakınında olan gönül dostu sevgili Ersin Kaşka’yı kutluyorum.

Heyecanını artırarak devam ettiren, Başkan Mustafa Allar’ı, yatırımların arkasında duran ve ilçesine en büyük hizmeti eden Vekil Fehmi Küpçü’yü, İl Başkanı Nurettin Doğanay’ı ve devlet adına hizmet eden herkesi alkışlıyorum.

Umarım ki, bu tip yatırımlar diğer ilçelerimize de akar ve tersine göç gerçekleşir. Bolu’nun kalkınmasını hep birlikte elele vererek çözeriz. Bunun en yakın örneği ise Gerede ve alkışlar Gerede için...