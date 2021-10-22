Alkışlar onlara olsun

Haber: Aysun Beykoz

Sağlık Bakanlığı tarafından yerli aşı Turkovac için pilot iller arasında yer alan Bolu’da İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Gönüllü Aşılama Merkezi kuruldu. Yerli aşı olan Turkovac olmak isteyen vatandaşlar aşı merkezine giderek aşılarını olabilecekler. 2 doz Sinovac olmuş ve hiç Covid geçirmemiş 18-59 yaş arasında olanlar Turkovac aşısını olabilecekler. Gönüllü olmak isteyenler yerli aşı Turkovac ya da isterlerse Sinovac aşısının 3’üncü dozunu olabilecekler. Şu anda 2 doz Sinovac olanlar 3. doz aşılarını ancak 6 ay sonra olabilirler fakat bu çalışma içinde 3. ayda olabilecekler.

Başvuru için: 0549 695 14 00