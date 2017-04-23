Valimiz Aydın Baruş Bolu’da göreve başlayalı yaklaşık 2 yıl oldu. Geçmişteki bir yazımda kendisini eleştirmiş, eksikleri belirtmiştim. Yazının arasından yakın zaman geçti.

İçişleri bakanı değişmiş, ne olacağı belli olmayan ortamında yazımı kaleme almıştım. Elbette yazdığım yazımın arkasındayım ama yiğidi öldürürken hakkını vermenin insan onuruna yakışacağını düşünüyorum.

Bolu’yu yakından tanımak için zaman ihtiyacı olan Sayın Baruş, sorunlar ve çözümler içinde kafasındaki sistemi uygulamak istediği ortaya çıktı. Sayın Baruş’un il genel meclisi ile ortaklaşa eski Saray Sineması için kamuoyunun ortaya koyduğu çözüm mükemmeldi.

Mimarlar Odası Başkanını olayın içine çekip, İstanbul’a göndererek Emek Sinemasının yerini inceletmesi başlangıçtı. Sayın Valiyle görüşme talebinde bulunma isteğimizi geri çevirmemesi çağdaş bir bürokrata yakışır davranıştı. Mühendis Şenda Aksungur, Makine Mühendisi Murat Ataman ve Mimar Serdar Kılıç’la birlikte ziyaretimizde Başkan Uğur Beyi çağırıp konuyu masaya yatırması müthiş bir sonuçtu. Sonrasında Sayın Aksungur’un vali beye teknik olarak teslim ettiği önerilerinin de il genel meclisine gönderilmesi konunun ciddiyetini ortaya koyuyordu.

Boş konuşmayı pek sevmeyen, duruş itibarıyla mesafeleri olan, yaşlılarla, çocuklara gönlünü açarken sınırsız, diğerlerine sınırlı gibi duran Sayın Baruş’u anlamak gerekir. Bürokrasinin verdiği ağır sorumlulukla, devlette hataya yer olmadan çalışmanın resmiyetini görebiliriz.

Nisan ayı belediye meclisine imar komisyonundan gelen bir madde ilgimi çekti. Kamuya ait eğitim alanı olarak ayrılan yerin Vali Sayın Baruş tarafından ayrıldığını öğrendik. Başkan Yılmaz’ın açıklamasında, Vali Sayın Baruş’un bu alanı okul olarak ayırdığını söyledi. Kaflarımızda şekillenen okulun dışında bir okul olduğunu öğrenince çok mutlu oldum. Vali Sayın Baruş, ayrılan yere bilim ve laboratuar olarak kayıtlara geçmesini istemiş. Okullarımızda başarılı olan gençlerimizin ayrılan okulda laboratuar ortamında, eğitimciler gözetiminde bilimin ışığını yakalamaları söz konusu olacak. Bu okulda, eğitimden arta kalan, istekleri doğrultusunda ve ilgi alanları kapsamında gençlerimiz eksiklerini giderecekler.

Nisan ayının en büyük hediyesini almanın mutluluğunu sizlerle paylaşmak istedim. Bolu’yu yakından tanımaya başlayan, ülkemin geleceğinin aydınlık gençlerde olacağını ve bilimin ışığının yarınlarımızı aydınlatacağına inan Sayın Aydın Baruş kocaman alkışı hak ediyor. Sayın Valimize yaktığı meşale için çok teşekkür ediyorum.

Olay Gündem 17. Yılında

Aradan koca 17 sene geçti. Bolu Olay adı ile ilk çıktığımız 23 Nisandaki heyecanı yaşıyorum. Yakın zamanda yılların yazılı basını Gündem ile güç birliği yaparak Olay Gündem adını aldık. Bu güne kadar yanımızda olan siz saygıdeğer dostlarımıza sonsuz şükranlarımı gönderiyorum.

Bolu’da Referandum

Sandıkların açılmasıyla başlayan tartışma olabildiğince ve hukuk ekseninde devam ediyor. Ülke genelinde yapılan referandum tartışmalarına Bolu konu edilmiyorsa, burada en büyük emek ve en önemli gerekçe seçimin başından olan Hakim Arzu hanımdır. Teşekkürler hakime hanım, iyi ki varsınız.