 Alkışlayacaklarına yuhaladılar!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için düzenlenen programdaki konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Uğur Mumcu’yu andığı için bir grup vatandaş tarafından alkışlanacak yere yuhalandı. Programda konuşan Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, konuşmasında 30 yıl önce FETÖ’ye karşı farklı açıklamalar yapan isimlere ve daha sonra FETÖ tarafından saldırıya uğrayan isimleri tek tek andı.

“15 TEMMUZ DEMEK İNTİHAR ETTİRİLENLERİ ANMAK DEMEK”

FETÖ’yü eleştirdiği için suikaste kurban giden Necip Hablemitoğlu’nu anan Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir, “1999 yılında hepimiz biliyoruz, şu anda bir sosyal medyada dolaşıyor. Bir televizyon programında FETÖ’yü eleştiren, FETÖ’yü eleştirdiği için suikaste kurban giden Necip Hablemitoğlu’nu anmak demek. Yine aynı televizyon programında cemaati eleştirdiği için cemaatin bugünleri, 15 Temmuz’u yaratacağını söylediği için cemaat tarafından hapse atılan, daha sonra hayatını kaybeden Türkiye’nin aydınlık yüzü Türkan Saylan’ı anmak demek. 15 Temmuz demek aynı zamanda Silivri zindanlarında FETÖ tarafından bekletilen, zulme edilen, hayatını kaybeden, intihar ettirilen Türkiye’nin aydınlık yüzlerini anmak demek. hainleri Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, sonsuz bir şekilde eleştiren Tunceli Milletvekili Kamer Genç’i anmak demek. Biliyorsunuz bu hainler Kamer Genç’in FETÖ’yü eleştiri yağmuruna tuttuğu, Gazi Büyük Millet Meclisimizi de o gece bombalamışlardı. Yani kısaca 15 Temmuz demek FETÖ nedeniyle hayatını kaybeden aydınlarımızı anmak demek. 15 Temmuz demek o gece gözünü kırpmadan bir an düşünmeden, özgürlüğümüz ve aydınlığımız için sokaklara inen, meydanlara inen milyonlarca insanlara şükranlarımızı sunmak, gazilerimize şükranlarımızı sunmak, şehitlerimizi rahmetle anmak demek” ifadelerine yer verdi.

“FETULLAHÇI ÇETELERE ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

Atatürk’ün sözleriyle konuşmasını tamamlayan Özdemir, “Bugün burada bizler 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü nedeniyle bir araya geldik. Geçen sene 15 Temmuz’da belediye binamıza, benim de kaleme aldığım bir söz asmıştık. Onu buradan bir tekrar etmek istiyorum. ‘Ey büyük Atatürk, bizler bedel ödedikçe, seni daha çok seviyor ve daha çok anlıyoruz. Eserini emanet ettiğin bizler ne Fetullahçı çetelere ne de biçim değiştirmiş türevlerin asla geçit vermeyeceğiz. Bir çocuk gibi devrimlerine sarılıyor, gururla selamlıyoruz seni. Sözlerimi devrimci, Türkiye’yi aydınlık yarınlar taşıyan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün o bilindik, sözleriyle tamamlamak istiyorum. Çünkü 15 Temmuz gecesi yaşananlar tam bu sözlerdir. ‘Arkadaşlar, efendiler ve ey millet… İyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti; şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. En doğru hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır.’ O gece şehit olan şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. O gece gözünü kırpmadan meydanlara inen, vatanımızı, demokrasimizi koruyan milyonlarca insana sevgilerimizi sunuyorum” diye konuştu.

Rasim Özdemir’in konuşmasının bitmesinin ardından bir grup vatandaş, Başkan Yardımcısı Özdemir' kürsüden inerken alkışlayacakları yere yuhaladılar.