Alkol alan kadın intihara kalkıştı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu’nun en çok nüfusunun yoğun olduğu mahallesi olan Borazanlar Mahallesi’nde akşam saatlerinde aşırı alkol alan bir kadın intihar etmeye kalkıştı. Çatı katında yaşayan kadının sürekli alkol aldığı ve çevredekilere zaman zaman rahatsızlık verdiği öğrenildi. Borazanlar Mahallesinin Hürriyet Caddesinde Nimet Özakman apartmanında oturan kadının intihara kalkışması çok sayıda polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden indirildi. Alkollü kadın hakkında yasal işlem başlatıldı.