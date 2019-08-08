Alkol ruhsatı alanları belirlendi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediye Meclisinde Temmuz ayı toplantılarında gündeme gelen ve daha sonra kamuoyunda tartışma konusu haline gelen alkollü mekanlar konusu Ağustos ayı toplantılarının ikinci birleşiminde yeniden gündemdeydi. İmar ve tadilat başvuruları içerisinde meclise taşınan alkollü mekanların nerede olacağı konusu yine tartışmalara sebep oldu. Konunun gündeme gelmesi ile birlikte Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendi yönetiminde aldıkları karar öncesi 2010 yılında alınan ve hala yürürlükte olan alkol ruhsa verilebilecek alanların iptalini meclis üyelerinin oylarına sundu. D – 100 Karayolu Batı Kısmı, D – 100 Karayolu Doğu Kısmı, Stadyum Caddesi, İsmet Paşa Caddesi, Ferit Talay Caddesi, İzzet Baysal Caddesi ve devamı, D – 100 Karayolu Ankara Çıkışına kadar olan yer, Atatürk Bulvarı, Akıncı Sokak, Kaplıca Yolu, Taşhancılar Caddesi, Karacasu Yolu üzerinde bulunan Büyüksu Deresi boyu bütün halinde kabul edilerek alkol ruhsatı verilmesine izin verilen karar meclis üyelerinin oy birliği ile kaldırıldı.

“2010 YILINA KIYASLA NE KADAR DARALTILDIĞINI GÖRECEKSİNİZ”

Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Özcan, içkili bölgelerle ilgili iki tane karar olduğunu söyleyerek, “Biri pavyon bölgesi diğeri de ondan önce olan yürürlükte olan bu karar. Bu karar 2012 yılında alınmış. Alkol ruhsatları ile ilgili siyaseten yapılan eleştiriler var. Şimdi herkes neyin ne olduğunu görsün. Bizim teklifimizi de göreceksiniz. Bizim teklifimiz de 2010 yılına kıyasla ne kadar daraltıldığını göreceksiniz. O karar nereleri kapsıyor biliyor musunuz? Aklınızda tutun. D – 100 Karayolu Batı Kısmı, D – 100 Karayolu Doğu Kısmı, Stadyum Caddesi, İsmet Paşa Caddesi, Ferit Talay Caddesi, İzzet Baysal Caddesi ve devamı, D – 100 Karayolu Ankara Çıkışına kadar olan yer, Atatürk Bulvarı, Akıncı Sokak, Kaplıca Yolu, Taşhancılar Caddesi, Karacasu Yolu üzerinde bulunan Büyüksu Deresi boyu bütün halinde kabul edilmiş. 2012 yılında da Büyüksu kenarında bulunan pavyon oluşumuna müsait olan bölgeyi de vermiş” dedi.

“FIRSAT BİLİP KİMSEYE RUHSAT VERMEDİK”

Başkan Özcan konuşmasının devamında ise AK Parti Grup Başkanvekili Burak Balaban’ı hedef aldı. Özcan, Balaban’ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar üzerinden topar tutarken 2012 yılında alınan kararda Balaban’ın, Elif Nurşener Yerlikaya’nın ve Canan Akbay’ın olumlu oylarının olduğunu söyledi. Başkan Özcan kararın oy birliği ile olumlu çıktığını belirterek ayrıca, “Siyaseten bunu kullanmaya çalışıyorsun. Bunu kullanmaya çalışan arkadaşımız o zaman da belediye meclisi üyesi. Bugün gelecek olan konuda çok daha kapsamlı olan alkollü ruhsatları için geçmişte alınan kararda olumlu oyu var. Ben şimdi sormayacak mıyım bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diye. Artı 2012’de pavyonların yapılabileceği uygun alanı da eklemişler. Biz bu kararı niye yürürlükten kaldırıyoruz? Çünkü hala geçerli. Biz bunun geçerli olduğunu da biliyorduk. Önce onu kaldıralım dedik. Bu kararın geçerli olduğunu bile bile fırsat bilip kimseye ruhsat vermedik. Bir tek kişi almadı. Biz şunu arzu ediyoruz, bu şehirde alkol kullananlar var. Gönlüm ister ki kimse kullanmasın. Benim de gönlümden geçen bu. Alkol kullananlar olduğunu da unutmamamız lazım. İkincisi kapalı mekanların dışına çıkınca nerede içiyor bu insanlar? Yol kenarlarında içiyorlar. Bu görüntüleri görmek sizin hoşunuza gidiyor mu? Sonra tuvalet bulamadıkları için ihtiyacını yol kenarında giderenler var. Ben eşim ve çocuğum ile geçerken rahatsız oluyorum. Sizin de rahatsız olduğunuzu düşünüyorum. Bu bölgeleri kanun niye belirlemiş? Buraları zapt altına alın diye. Dördüncü Murat alkolü yasaklamış ama kendi kullanmış. Bunu minimum hale getirmeye çalışıyoruz. Biz eski başkanın kararının çok daha daraltılmış halini belediye meclisine kabul ettirmeye çalışıyoruz. İşin özü bu arkadaşlar” diye konuştu.

“BİZ DAHA ÇOK ÇEKİ DÜZEN VERECEĞİZ”

2010 yılında alınan karar kaldırılmamış olduğuna üstüne 2012 yılında alınan kararın ek olarak çıkarıldığını vurgulayan Başkan Özcan konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Bir de 2008 yılında alınan bir karar var. Biz buna hiç girmeyelim. Aldığınız kararlar bunu doğrulamıyor. Sorun burada. Bende kontrol altına alınmasını istiyorum. Bakın İzzet Baysal Caddesi falan yok. Eski karar bütün olarak alınmış, yani ara sokaklarda dahil edilmiş buna. Biz bunu 6’da 1’ine düşürmeye çalışıyoruz. Şimdi bu kararın uygulanmamış olmasına da bir şey demedik. Bizim aldığımız karar da eğer bugün geçerse herkesin alkol ruhsatı alamayacağını hatta herkesin adeta bir GBT sorgusundan geçeceğini söyledik. Bu konuda en az sizin kadar hassasız. İlla alkol ruhsatı verilmesine gerek yok. Atatürk Bulvarı’nı biz de getireceğiz. Atatürk Bulvarı’nda belki kimse alkol ruhsatı alamayacak. Bu karar buralarda herkese alkol ruhsatı verilecek demek değil. Valla öyle bir şey olsaydı 2010 yılında gelen karar ile Bolu, Antalya’dan daha çok alkollü bölgeye sahip olurdu. Paris Belediyesi vermez sizin verdiğiniz o kararı. Moskova Belediyesi’nde o kadar alan yoktu. Biz daha çok çeki düzen vereceğiz. Ak Parti döneminde alınan kararı daraltarak hayata geçiriyoruz. Belki yeni bölgelerde kimse alkol ruhsatı alamayacak. Biz de ruhsat vermeye çok hevesli değiliz. Hem diyoruz ki Bolu turizm şehri olsun hem de alkol alanlar dışarıda içmesin diyoruz. Gece cami avlusunda içenler var. Bırak bunları kapalı alanlar altına alalım. Alaaddin yolu diye bir yer var biliyor musunuz Bolu’da? Bütün içenlerin isim taktığı bir yer. Üniversite yolunda burası. Orada dizili araçlar ne yapıyor zannediyorsunuz?”

ALKOL RUHSATI VERİLEBİLECEK ALANLAR

Tartışmalı maddeyle ilgili konuşmaların sona ermesinin ardından alkol ruhsatı verilecek bölgeler oy çokluğu ile meclisten geçti. Alınan karara göre Karacasu yolu, Sağlık müdürlüğü ile kalıcı konutlar arasında Deniz pastanesine kadar olan yol, Yaren kokereç ile Alput kahvesi arasındanki yol, Belediyenin önünden başlayarak Uğur Mumcu Parkına kadar olan yol, Kadın Doğum kavşağı ile Cici Taksi Kavşağı arasındaki yol, 14 Burada Avm'nin önünden Yurdaer Otel arasındaki yol ve Karaçayır Migros bölgelerine alkol ruhsatı verilebilecek alanlar olarak belirlendi. Ayrıca belirlenen bölgeler içinde yer alan camii ve okullar nedeni ile birçok alana kanun gereği alkol ruhsatı verilmeyecek.