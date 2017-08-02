Haber: Kasım ŞAHİN

İlimizde yaşayan alkol bağımlılarının bırakın kendilerine ölülerimize bile saygı göstermiyorlar. Kendini bilmez bir grup alkolik Çığırtkanlar mezarlığının duvar diplerini kendilerine mekan yaptılar. Havaların kararmasını fırsat bilen bu utanmaz alkolikler, kutsal mekanlarımızın başında gelen mezarlarımızın bulunduğu duvar diplerine gelerek içki içerek saygısızlığın en büyüğünü gösterdiler.

Çığırtkanlar Mezarlığında yatan yakınlarını görmeye ve dua etmeye gelen vatandaşlar gördükleri bu manzara karşısında adeta şok oldular. Mezarlığa artık korku içerisinde geldiklerini belirten aileler; “Böyle bir saygısızlığı hiçbir ilde göremeyiz. Mezarlıklar bizim kutsal yerlerimiz. Buraya dua etmeye geliyoruz ama gördüğümüz manzaradan dolayı korku içerisinde kaldık. Mezarlık duvarının dibinde içki mi içilir? Bunlar nasıl bir insanlar. Allah korkusu bile yaşamıyorlar mı?” diyerek alkoliklere tepki gösterdiler.