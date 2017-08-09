Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Şehrimizin özellikle mesire alanlarında alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen sürücülere artık kaçış yok. Alınan tedbirler doğrultusunda Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin tüm giriş ve çıkışlarında bundan böyle uygulama yapacak. Denetimlere 3’üncü sınıf emniyet müdür yardımcısı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Recep Peker Eryılmaz’da bizzat katılarak, alkol uygulaması yaptı.

Bundan böyle ilimiz sınırları içerisinde alkol alarak direksiyon başına geçip, halkın cam ve mal kaybına neden olacak bu tür sürücüleri trafikten men etmek ve adalete teslim etmek amacıyla başlatılan alkol uygulaması, gün içerisinde sürekli olarak yapılacak.

Birgünlük yapılan alkol uygulamasında 4 alkollü sürücü hakkında işlem yapılırken, bay ve bayan sürücüsü gözetmeden 71 araç sürücüsü kontrol edildi. Alkollü araç veya trafik kurallarına uymayan sürücülere toplam 16 bin TL para cezası kesildi. 2 araç trafikten men edildi. Ehliyeti olmayan 3 araç sürücüsü hakkında da işlem yapıldı. Yetkililer, ellerinde bira şişeleriyle direksiyon başına geçen ve bu tür sürücüleri gören vatandaşların ihbarları da anında değerlendirdiklerini ve gerekli cezai işlemin uygulandığı açıkladılar.