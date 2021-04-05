Alkollü doktor ve mümessil serbest

​Olay, dün akşam saatlerinde Yaşamkent Mahallesi'ndeki bir pizzacıda meydana geldi. Aile sağlık merkezinde görev yapan doktor Özkan V. ile ilaç mümessili Çağlar A., iddiaya göre alkol aldıktan sonra pizzacıya gitti. Pizza siparişi veren ikili ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çağlar A. gelen polislere, "Sizi Irak'a, Suriye’ye gönderirim" diyerek tehditler savurdu. Olay çıkartan ikili ile polisler arasındaki arbede bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Takviye ekiplerin de gelmesiyle polis aracına bindirilen Özkan V. ve Çağlar A. alkol muayenesi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne götürüldü. Burada da polislerle tartışıp küfür ve hakaret eden ikili, iddiaya göre hastane içerisindeki eşyalara zarar verdi. Çıkan arbedede bir polis hafif şekilde yaralandı.

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