Alkollü iki kadının meydan savaşı

Özel Haber: Volkan YILMAZ

İki alkollü kadınının kavga olayı önceki akşam Saatlerinde Kültür Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bir tekel bayisinin bulunduğu yerde meydana geldi. Alkollü oldukları belirlenen iki kadın önce ağız dalaşında bulunduktan sonra saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Bu olaylara mahalle sakinleri tanıklık etti.

Yaklaşık 10 dakika boyunca cadde ortasında kavga edip birbirlerini darp eden iki alkollü kadın daha sonra olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen asayiş ekipleri mahalle sakinlerinin verdiği eşkal doğrultusunda alkollü olduğu iddia edilen ve kavga eden kadınları arama çalışması başlattı.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2019, 16:30