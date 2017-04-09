Haber: Faruk Çidem

Olay gece saatlerin, terminal mevkiinde meydana geldi. Arkadaşları ile alkol içen Hamdiye D., aralarında ki kavga sonucu oradan ayrılarak Paşaköy üst geçidine çıktı. Hamdiye D., üst geçitte sinir krizi geçirip kolunu jiletle yaraladı. Çevreden geçen vatandaşlar olayı fark edince 155 ekiplerine haber verdi. Polisleri yanına yaklaştırmayan Hamdiye D., arkadaşı olduğunu söylediği Deniz isimli kişiyi istedi. Polislerin yoğun çabaları sonuç vermeyince Deniz isimli şahıs ile Hamdiye D.’nin diğer arkadaşları olay yerine geldi.