Alkollü şahıslar birbirine girdi

Haber: Volkan Yılmaz

Atatürk Bulvarı üzerinde gece saatlerinde alkollü olduğu öğrenilen 2 şahıs bir anda tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü ve şahıslar birbirini yumruklamaya başladı. Bölgede oturan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis şahısları ayırmaya çalıştı. Polisin tüm çabalarına rağmen şahıslar bağırarak kavga etmeye devam ettiler. Olay yerine gelen takviye ekiplere rağmen şahıslar kavgayı sürdürünce polisler alkollü şahısları yere yatırarak gözaltına aldı. Şahıslar karakola götürüldü. Olay bir vatandaş tarafından cep telefonu ile an ve an görüntülendi.