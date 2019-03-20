Alkollü sürücü 3 arabaya zarar verdi

Haber: Kasım ŞAHİN

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saat 00.16 sıralarında Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak üzerinde meydana geldi.Sürücü Mehmet İlbay idaresindeki 34 DT2431 ile Akıncı üzerinden Kökez istikametine seyir halinde iken aracının sol ön köşe kısımları ile karşı istikametten seyreden Sedat Özdemir’in kullandığı 67SK441 plakalı aracın sol arka kısmına çarpmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek, kendi istikametine göre yine gidiş istikametine göre sağ tarafta park halinde olan 14BG631’e çarpmış, 14 BG631’de çarpmanın etkisiyle önündeki park halindeki araca 14GK617 ye çarpmış olup yine 34DT2431 plakalı araç kendi istikametine göre sola doğru takla atarak ters dönmesi neticesinde maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Yaralı sürücü Mehmet İlbay, hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili adli tahkikat Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği tarafından yürütülüyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2019, 14:41