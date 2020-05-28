Alkollü sürücü 3 araca çarptı

Haber: Ceylan Beykoz

Kaza, saat 00.45 sıralarında Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen ve ismi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 14 DL 932 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halindeyken kontrolden çıkarak park halindeki 14 DA 834 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki 14 DA 834 plakalı otomobil ise önündeki diğer 2 araca çarptı.

Kazanın ardından alkollü olduğu iddia edilen sürücü olay yerinden kaçtı. Büyük bir gürültüyle evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarındaki hasarı görünce şoka uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemede alkollü olduğu iddia edilen vatandaşın aracını olay yerinden 500 metre ileriye park ettikten sonra kaçtığı belirlendi. Ekipler, alkollü sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.