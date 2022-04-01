Alkollü sürücü bir haftada iki olay gerçekleştirdi

İlk olay geçtiğimiz hafta Karaçayır Mahallesi Kiraz Sokak’ta meydana gelmişti. Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen 14 AT 823 plakalı aracın sürücüsü Fahri Özay, park halindeki iki araca çarparak araçlarda hasara neden olmuş ve olay yerinden kaçmıştı.

Aynı sürücü bu seferde Karamanlı Mahallesi Mutlu Sokak’ta ortaya çıktı. Aşırı derecede alkollü olan Fahri Özay bu seferde park halinde bulunan 34 AFY 712 plakalı araca orta yerinden çarparak durabildi. Araç içerisinde sıkışan ve yaralanan Özay’a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Aynı kişinin bir hafta içerisinde ikinci kez park halinde duran araçlara çarptığını öğrenen vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Bolunun başına bela olan alkollü sürücü tepkiler üzerine polis ve sağlık ekiplerinin girişimleriyle hastaneye kaldırıldı. Başa bela olan bu sürücü hakkında nasıl bir yasal işlemin yapılacağı ise merak konusu oldu.