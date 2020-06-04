Alkollü sürücü dehşeti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kaza 23:30 sularında tabaklar mahallesi Haznedarlar Sokak üzerinde meydana geldi. Alkolün etkisi ile aşırı süratli bir şekilde Haznedarlar Sokak giren 14 GG 724 plakalı otomobil yol kenarında park etmiş halde bulunan 14 GF 401 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç kaldırım üzerindeki ağacıda biçerek bir binanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazanın görüntüsü ile çevrede bulunan binalarda oturan vatandaşlar camlara dökülürken olay mahalline gelen polisle kaza yapan aracın alkollü sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Hafif şekilde yaralanan alkollü sürücü kaza mahalline gelen 112 acil Servis ambulansıyla da İzzet baysal devlet hastanesi köroğlu ünitesi acil servisine kaldırıldı. Kazada hasar alan her iki araçta Sokak ortasında çekici marifetiyle kaldırılabilirdi. Yaralılar olay yerinden sevk edildikten sonra araçları inceleyen trafik polisleri kazaya sebep olan BMW marka otomobilin bagajında pompalı tüfek buldu.

Trafik ekipleri tarafından otomobilin bagajı içinde bulunan ateşli silahın incelenmesi için kaza yerine asayiş ekibi çağrıldı. Asayiş ekibi kurtarıcı marifetiyle kaza yapan otomobili karakol bahçesine alarak detaylı inceleme yapmak üzere el koydu.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2020, 00:34