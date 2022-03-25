Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Şirin Sokak üzerinde 14 AT 823 plakalı aracıyla alkollü olduğu iddia edilen sürücü Fahri Ö.’nün, yol kenarında park halinde duran iki araca çarptıktan sonra aracını da yol ortasına bırakıp, olay yerinden kaçıp, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir işletmeye girdiği ve buradan da ayrıldığı öğrenildi.

Haber merkezinin anonsu üzerine Şirin Sokağa Yunus ve asayiş ekipleri sevk edildi. Araçlarda ızrara neden olan sürücü Fahri Ö., her yerde aranırken, araçlarında maddi hasar meydana gelen sürücüler şikayetçi olmadıklarını söylediler. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.