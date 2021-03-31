Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Aşırı alkollü olduğu tespit edilen 14 AAT 669 plakalı aracın sürücüsü önce bir araca çarptı sonra da düz yolda takla attı. Aktaş Mahallesi Seval Sokak’ta meydana gelen kazanın nasıl olduğunu bir türlü anlayamayan polis ekibi ise sürücü ile diyalog kurmak da zorlandı. 191 promil alkol aldığı tespit edilen Sinan Seyhan olay yerine çağrılan sağlık ekibinin kontrolünden geçtikten sonra karakola götürüldü. Hükümlü olduğu belirlenen Seyhan’ın Bolu F tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinden Korona tedbirleri sebebiyle izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Çarptığı aracı hurdaya çeviren ve takla attıktan sonra aracını sokakta yan yatırmayı başaran aşırı alkollü şahıs kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 10:00