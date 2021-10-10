Alkollü sürücüye bin 991 lira ceza

Haber: C. Kutay Aykan

Uygulama yapılan noktadan geçen tüm araçlara plaka sorgusu yapılarak, araçların muayene ve sigorta kontrolü yapıldı. Ekipler, muayenesi ve sigortası olmayan araçlara işlem yaparak idari para cezası kesti.Öte yandanİlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, durdurulan bir sürücü alkol kontrolüne takıldı.Alkol metreye üfleyen sürücüde haddinden fazla alkol çıkınca sürücüye 1991 lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine el koyan ekipler, aracı da trafikten men etti.