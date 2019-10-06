Alkollü ve drift atan sürücülere af yok

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada alkollü ve drift atan sürücüleri affetmedi. 2 saatlik uygulamada kurallara uymayan sürücülere 24 bin 872 TL para cezası kesildi.

Alkollü ve drift atan sürücülere af yok

Haber: C. Kutay AYKAN

Alkol etkisinde araç kullanan ve drift yapan sürücülere yönelik uygulama Karacasu ışıklı Kavşağı (Rizeliler ekmek fırını önü) - PTT caddesi ile Karacabey sokak Kavşağı - Siteler camii Kavşağı - Tavili Mehmet Paşa Caddesi ile Şehit Kani Caddesi kavşağında gerçekleştirildi

4 uygulama noktasında, 14 ekip ve toplam 30 personelin katılımıyla yapılan "alkol etkisinde araç kullanan ve drift yapan sürücülere yönelik uygulama" sonucunda toplam 237 araç ve sürücüsü denetlendi. K.T.K' nun 48/5. Maddesi (alkollü olarak araç kullanmak) gereğince 10 sürücüye toplam 11036 TL para cezası uygulanarak sürücü belgelerine geçici süreyle el konuldu, 5 sürücüye 36/3-a-b (sürücü belgesiz araç kullanmak) maddelerinden toplam 10090 TL, 1 sürücüye 39/2 (yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak) maddesinden 1002 TL, 4 sürücüye 91. Madde (sigortasız araç kullanmak) gereğince toplam 432 TL, 6 sürücü ve araç hakkında 34/a-b (muayenesi araç kullanmak) maddeleri gereğince toplam 1410 TL, 1 sürücüye 32/1 (teknik değişiklik) maddesi gereğince 108 TL, 2 sürücüye 72. (yüksek sesle müzik dinlemek) maddesi gereğince toplam 216 TL, 2 sürücüye 46/2-c ve 47/1-c  maddelerinden toplam 470 TL, toplamda 34 sürücüye 24872 TL idari para cezası uygulandı.

4 sürücü T.C.K 179/3 maddesi gereğince adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliğine sevk edilirken, Karacasu Termal Otel taksi durağına kayıtlı 14 T  … plakalı ticari taksi sürücüsü B . A isimli şahsın yapılan alkol ölçümü sonucu 0,82 promil alkollü olduğu tespit edilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirildi yapılmıştır.

Esra Perçin

Esra Perçin

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