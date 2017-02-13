Haber: Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde Karaçayır’da mevkiinde bulunan boş arazide meydana geldi. Otomobilinde alkol alan M.A. bileklerini keserek intihar etmek istedi. Daha sonra otomobiliyle Tepecik Mahallesi Kuruçay Mevkii’ne giden M.A. 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri M.A.’yı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. M.A. tedavisinin ardından taburcu edilirken,sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.