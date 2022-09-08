Allah akıl fikir versin!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz günlerde, ‘Eşini özel ilanla kadroya aldı’ başlığıyla yayınladığımız haberimizde, Seben ilçemizdeki İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı için açılan profesör ilanında sıralanan şartlara uyan tek kişinin Dekan Vekili Ekrem Gürel’in eşi Prof. Dr. Songül Gürel olduğunu, üstelik kendisinin Seben Yüksekokulunda kadroya alınmasına rağmen BAİBÜ Gölköy Yerleşkesinde Biyoloji bölümünde görev yaptığını kamuoyuyla paylaşmıştık.

Bu olayın ortaya çıkmasıyla birlikte Gürel, kişiye özel kadroya tepki gösteren akademisyenlere çeşitli bahanelerle soruşturma başlattı. Akademisyenler mobbinge maruz kaldıklarını söyledi.

KALENİN AĞZI İYİCE KARIŞTI

Fakültede görev yapan ve basında çıkan haberler nedeniyle tepki gösteren 5 akademisyen hakkında çeşitli bahaneler ile soruşturma açan Fakülte Dekan Vekili Ekrem Gürel gazetemiz internet sitesine fakülte binasında giriş yasağı getirdi. Fakülte binası içinde bolugündem.com ve olay.com sitelerine girilememesi için güvenlik duvarı konuldu. 2 profesör, 2 doçent ve bir doktor öğretim üyesi akademisyen hakkında soruşturma açıldı. Açılan soruşturmalar sonucu iki akademisyenin Fakülte ile ilişiğinin kesilmesi istenirken akademisyenlerden bazıları Bolu İdare Mahkemesinde dava açarak hakkını aramaya başladı. Mobbing iddiasında bulunan akademisyenler, “akıl tutulması yaşatacak bahanelerle açılan bu soruşturmalar bizi yıldıramaz” dediler.

REKTÖR SESİZLİĞİNİ KORUYOR

Geçtiğimiz ay BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesinde yaşanan usulsüz ve teamüllere aykırı uygulamaları ayrıntılarıyla yazmamıza rağmen üniversite rektörlüğünden konuya ilişkin hiçbir açıklama ya da hareket gelmedi. Rektörlük kişiye özel kadro, akademik yeterliliği olmadığı halde yapılan uzun süreli görevlendirmeler ve mobbing iddiaları hakkında herhangi bir müdahalede bulunmadı. Bu arada hala Seben Meslek Yüksekokulu’nda kadroya alınmasına rağmen BAİBÜ internet sitesinde yer alan bilgilere göre, eşinin dekanlık yaptığı Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümündeki akademik kadroda görevlendirilen Songül Gürel hakkında da bir inceleme başlatılmadı.