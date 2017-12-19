Sulandırdıkça sulandırdınız

Köşe başındaki mahallenin emektar bakkalıyla kendi park yerine arabasını park ettiği için kavga ederken “zaten sen fetöcüsün” diyen şark kurnazının zihniyetidir, Gölcük halkındır diyenleri yaftalamaya çalışmak…



Yalova’da asırlık çınarları kestiği iddia edilen belediyeye niçin ses çıkarmadınız demek, aynı hatayı yapmak için zemin arayan Bolu Belediyesine cevaz vermeye çalışmaktır…

Salt Gölcük’üne sahip çıkmaya çalışan insanları gezi zihniyeti, bağnaz insan, örümcek kafalılar, zaten her şeye karşısınız diye ötekileştirmek, ne kadar anlamsızdır…

Sırf senin istediğini yapmana karşı çıkıyor diye ‘tü kaka’ demek işin en hafif tabiriyle sulandırmak, ya da daha kötüsü senin gibi düşünmeyenleri kayla almamak demektir…

Kişi karşısındakini kendi gibi sanır bu algısıyla doğru orantılı kendince tedbirler alırmış. ‘Gölcük halkındır’ diyenlerin aklının ötesinde berisinde bir şey olmadığını inanmak zor gelebilir…

Yedigöller ve Abant’ın durumu ortada. Allah aşkına Gölcük’e medeniyet götürmeyin. Böyle çağdışı kalsın. Belki o zaman çocuklarımıza ulaşabilir…