33 yıllık gazetecilik meslek hayatımda görmediklerimi görmek beni yıpratmaya başladı. Neden mi? Diyeceksiniz bakın size bunun nedenini bu köşe yazımla elimden geldiğince anlatmaya çalışayım. Bolu Adliyesinde haftanın iki günü Ağır Ceza Duruşmaları görülür. Salı ve Perşembe günleri. Bu günlerde duruşma listesine bakmak hiç mi hiç içimden gelmez. Bunun nedenini de açıklayayım. O listede en az 3 tane; “Cinsel istismar”, “Küçük çocuğu alı koymak ve cinsel saldırı ile “Tecavüz” duruşmaları olur. Salı günü Ağır Ceza Mahkemesinde bu konuyla ilgili yine peş peşe 3 duruşma vardı. Bu duruşmada yaşları küçük olan 3 kızımızın duruşmaları görüldü. Üçü de beni derinden yaraladı. Yıprandım, kahroldum, o küçük kızlarımızın olay gününü gözyaşları arasında anlatmaları, o travmayı yeniden yaşaması, korku dolu gözlerle bakması, gelecekteki hayallerinin ellerinden alınmasını bende zaman zaman gizli gizli gözyaşı dökerek ibretle dinledim. Salı günü ilk duruşmada 13 yaşındaki genç bir kızımızın yaşadıklarını dinledim. Küçük kızımız şöyle dedi; “Üst komşumuz olan ağabeyim gibi gördüğüm şahıs okul çıkışı evin girişinde beni sıkıştırıp, öpmeye çalıştı. Bunu 3-4 kez yaptı. Dudaklarımdan öptü. Elleriyle mahrem yerlerime dokundu. Ama ben onu ağabey gibi görüyordum” diyerek hala daha o olayın şokunu yaşıyordu. Taciz ve tecavüz olayları bu genç kızımızın anlatımıyla bitmedi. Beni gerçekten yıkan, bir o kadar da yıpratan ve gece uykusuz kalmama neden olan olay ikinci duruşmaydı. Bu duruşmada İmam Hatip Lisesi 2’inci sınıf öğrencisi olan S.P.’nin akrabası olan C.D. tarafından zorla tecavüze uğramasıydı. S.P. daha 17 yaşındaydı ve bu yaşta uğradığı cinsel saldırı yüzünden hayatı karardı, geleceği elinden alındı. Mağdur genç kızımın mahkeme başkanının bir sorusu üzerine; “Gazeteci olmak istiyorum hakim amca. Ama, uğradığım bu vahşet yüzünden ve ben büyüdükçe bu korkunç olayda benim içimde büyüdü. Bu yüzden ölmek istedim ve intihara kalkıştım” demesi ve bunu da gözyaşları arasında söylemesi, benim bitik ve bitiş noktam oldu. Allah bu genç kızlarımızın hayatlarını karartanların hayatlarını karartsın. Allah belasını versin bunların.Tecavüz ve cinsel istismar olayları bununla da bitmedi. Şunu da anlatmadan geçmek istemiyorum. Birinci davada cinsel tacizde bulunan E.K. duruşmaya tutuklu olarak katıldı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. İkinci duruşmada ise mahkemeye güle oynaya gelen ve yaptığı çirkinlikten utanmayan C.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üçüncü duruşmaya gelince. M.Ç. rumuzlu sapık, daha lise son sınıfa giden ve bu yıl üniversite sınavına hazırlanan genç kızımıza cinsel istismar davası vardı. Ne yazık ki bu duruşmayı, mağdurun avukatının gizlilik talebi üzerine mahkeme heyeti gizlilik kararı verdi ve duruşmayı terk etmek zorunda kaldım. Tabi ki bu işin ucunu da bırakmadım. Lise talebesinin dedesi yaşındaki bu sapık ta Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han’ın elinden kurtulamadı. O da tutuklandı ve cezaevine konuldu. Burada çocuklarımızı bir baba şefkati ile dinleyen ve onlara bir baba gibi yaklaşıp onları bir an bile olsa yaşadıklarından uzak tutmaya çalışan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han ile üyelerine, savcıya sonsuz teşekkür ederim. İşte size Bolu’dan üç cinsel taciz olayının perde arkası. Ne oluyor biz Bolululara. Kimi kızımızın babası, kimi ağabeyi, kimi dedesi yaşta olan kişiler, kimi arkadaşları ve kiminin en çok sevdiği amcaları bu suçu işliyor. Bu suçu işleyenlerin hepsinin Allah Belasını Versin. Bu gün Perşembe bakalım yine Ağır Ceza Mahkemesinde kaç tane cinsel taciz ve saldırı duruşması olacak. Bu konu derhal masaya yatırılmalı.