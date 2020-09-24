“Allah Cumhurbaşkanımıza güç, kudret versin”

Haber: N. Halid Altundal

İlçe Kongrelerini tamamlayan AK Parti’de, Gençlik Kolları da gerek kongre gerekse üye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında düzenlenen toplantıda Erdoğan’a il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Samet Kocadağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kongreler ve üye çalışmaları konusunda bilgiler aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocadağ’a çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

“ALLAH CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A GÜÇ, KUDRET VERSİN”

Kocadağ toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a Gençlik Kolları teşkilatımızın İl genelinde yapmış olduğu üye çalışmaları ve kongrelerimiz hakkında bilgi verme fırsatı bulduk. Ülke gündeminin yoğun olduğu bugünlerde teşkilatların çalışmaları hakkında bilgi edinmeye çalışan bir Lidere sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır. Allah (C.C) Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve devletimizi yönetenlere güç, kudret versin” ifadelerini kullandı.