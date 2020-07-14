Haber: N. Halid Altundal

İlimiz Mudurnu ilçesi Alpagut köyünde bulunan bir evde gece saatlerinde meydana gelen yangın sonucunda Cemal Bekil’in 8 yaşındaki Merve Nur ile 10 yaşındaki Sefa ismindeki çocukları yanarak hayatını kaybetti. Olayı haber alan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Sözcüsü Rasim Özdemir hemen Mudurnu’ya gitti. Özdemir’e Belediye Meclis Üyeleri Tahsin Mert Karagöz ve Ergün Temel de eşlik etti. Başkan Yardımcısı Özdemir acılı aileye taziyelerini iletti. Yangınla ilgili yetkililerden bilgi alan Özdemir ve beraberindekiler Alpagut köyü halkı ile de görüştü.

“ALLAH HİÇ KİMSEYİ EVLAT ACISIYLA SINAMASIN”

Özdemir yaptığı açıklamada, “Belediye Meclis Üyelerimiz Ergün Temel ve Tahsin Mert Karagöz ile birlikte dün gece yangın felaketiyle sarsılan Mudurnu Alpağut Köyü’ndeyiz. Acının tarifi yok… Kelimeler kifayetsiz… Sefa ve Merve kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Bir baba olarak tek temennim, Allah hiç kimseyi evlat acısıyla sınamasın” dedi.