"Allah'ın emri ile oyunuzu istiyoruz"

Haber: Gönül Olutürk

Seçim çalışmalarını sürdüren CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalardan Petek Metal A.Ş.'yi ziyaret etti. İşçilerin sorunlarını dinleyen Özcan, daha sonra projeleri hakkında bilgiler vererek Bolu'yu Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri yapacaklarını söyledi.

"ALLAH'IN EMRİ İLE OYUNUZU İSTİYORUZ"

Petek A.Ş.'nin ardından Bolu'nun çikolata devi BOLÇİ'yi ziyaret eden Özcan, imalathaneleri gezerek çalışanlarla sohbet etti. BOLÇİ yönetim kurulu başkanı Hasan Aksoy, Özcan'a "Allah'ın emriyle oyunuzu istiyoruz" yazılı çikolatayı hediye etti.

ÖZCAN İŞÇİLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ

Organize sanayi bölgesinde son olarak Yorim Cam fabrikasını gezen Özcan, fabrikayı gezerek çalışanların sorunlarını dinledi. Hazırladıkları projelerle Bolu'yu Türkiye'de parmakla gösterilen bir şehir haline getirmek istediklerini ifade eden Özcan, çalışanlardan hayır dualarını ve desteklerini istedi. Özcan daha sonra çalışanlarla birlikte yemek yedi.