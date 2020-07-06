Haber: N. Halid Altundal

Sinan Ateş, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığından Nisan ayı başında akademik çalışmaları ve üniversitedeki görevi nedeniyle istifa ettiğini açıklamıştı. Ateş’in istifası sonrası boşalan Ülkü Ocakları Genel Başkanlığına kimin atanacağı merak konusu olmuştu. 3 ayın ardından Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Lideri Devlet Bahçeli tarafından Genel Başkanlığa Ahmet Yiğit Yıldırım’ın atamasının yapıldığı kamuoyuna duyuruldu. Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül de bir açıklama yaparak Yıldırım’a hayırlı olsun dileklerini iletti.

“GENEL BAŞKANIMIZA MUVAFFAKİYETLER DİLERİZ”

Akgül konuyla ilgili açıklamasında, “Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığına geçmiş dönem İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı mevcut Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım atanmış bulunmaktadır. Milliyetçi-Ülkücü hareketin lokomotifi olan, Türk gençliğinin son kalesi hoca Ahmet Yesevi Ocağı olan Ülkü Ocaklarımızın yeni genel başkanının Vatanımıza milletimize ve tüm teşkilatlarımıza hayırlı olmasını diler, Genel Başkanımıza muvaffakiyetler dileriz. Allah kılıcını keskin bahtını açık etsin” ifadelerini kullandı.