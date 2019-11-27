Allah korudu

Haber: Erdal TANRIVERDİ

TEM Otoyolu üzerinde bulunan Highway alışveriş merkezinin bitişiğinde bulunan Akaryakıt İstasyonuna TIR daldı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek istasyona dalan tır önce bir otomobile çarptı ardından da akaryakıt pompasını çarparak devirdi. Şans eseri patlama meydana gelmezken kazada 3 kişi yaralandı.

Olay gece saatlerinde meydana geldi. Bir kargo firmasına ait 18 AAG 669 plakalı TIR hızlı bir şekilde TEM Otoyolu üzerinde bulunan Highway alışverişinin bitişiğinde bulunan Akaryakıt İstasyonuna girmeye çalışınca sürücü aracın kontrolünü kaybederek kaymaya başladı. Bu sırada istasyonda bulunan içinde Arap turistlerin bulunduğu 63 MA 4626 plakalı otomobile çarptı. Hızı kesilmeyen tır istasyonda bulunan pompaya çarparak durdu.

Patlama ihtimali nedeniyle büyük panik yaşanan istasyonda pompalara giden yakıt vanası hemen kapatıldı. Şans eseri bir patlama yaşanmazken Arap turistlerden 3 tanesi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye kaza sonrası bölgede yüksek güvenlik tedbiri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

