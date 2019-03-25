Allah muhabbetinizi artırsın

Hafta sonu yapılacak olan Mahalli idareler seçimlerinde Bolu Belediye Başkanlığını devralması muhtemel iki isim olan Fatih Metin ve Tanju Özcan, koltuğu devredecek Alaaddin Yılmaz ile bir araya geldi.

Allah muhabbetinizi artırsın

Haber: AYSUN BEYKOZ

Narven Termal Tatil Kasabasının 3. Kuruluş yıldönümü kutlamalarında bir araya gelen Bolu Belediye Başkanı ve Başkan Adayları neşeli görüntüler ortaya koydu. Alaaddin Yılmaz ile Fatih Metin’in arası açık diyenleri de, Fatih Metin ile Tanju Özcan kanlı bıçaklı diyenleri de utandıracak olan fotoğraf kareleri sosyal medyaya yansıdı. Bolu Belediyesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Millet İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan Narven Tatil Köyü'nün kuruluşunun 3. yıl kutlamalarından samimi pozlar verdiler. İşte 3 siyasetçinin kol kola girerek objektiflere gülerek verdileri pozlar;

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 10:10
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstihdam ana gündem maddesi
İstihdam ana gündem maddesi
  1. Bolu

banner133

banner128

banner129

banner124