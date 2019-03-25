Allah muhabbetinizi artırsın

Haber: AYSUN BEYKOZ

Narven Termal Tatil Kasabasının 3. Kuruluş yıldönümü kutlamalarında bir araya gelen Bolu Belediye Başkanı ve Başkan Adayları neşeli görüntüler ortaya koydu. Alaaddin Yılmaz ile Fatih Metin’in arası açık diyenleri de, Fatih Metin ile Tanju Özcan kanlı bıçaklı diyenleri de utandıracak olan fotoğraf kareleri sosyal medyaya yansıdı. Bolu Belediyesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Millet İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan Narven Tatil Köyü'nün kuruluşunun 3. yıl kutlamalarından samimi pozlar verdiler. İşte 3 siyasetçinin kol kola girerek objektiflere gülerek verdileri pozlar;

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 10:10