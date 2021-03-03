Allah rahmet eylesin

Haber: Ceylan Beykoz

Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında görev yaptığı Bolu Komando Tugayı 2. Komando Taburu Karargâh Bölük Komutanı olarak Lapta- Karava bölgelerinin ele geçirilmesinde çok önemli rol üstlenen Yüzbaşı Meral, daha sonra TSK’nın değişik birliklerinde görev yaptı. Ayrıca Özel Kuvvetler Komutanlığında da görev yapan ve altın madalya sahibi olan Albay Meral sevilen bir komutandı. Evli ve iki çocuk babası olan Meral’in vefatı, devre arkadaşları arasında da üzüntü yarattı.

ARKADAŞLARI ANLATTI

Emekli Tuğgeneral Cemal Eruç silah arkadaşını şöyle anlattı. “Bolu Komando Tugayı’nda Yüzbaşı olarak benim çok yakinen tanıdığım bir bölük komutanıydı. Çok vefakar, saygı değer, komando camiasında sevilen, tevazu ve yetenekleri ile çok dikkat çeken bir arkadaşımızdı. Barış Harekâtı sırasında bizden sonra Ada’ya inen kafilede vazife yaptı. Ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.”

TEVAZU SAHİBİYDİ

Emekli Kurmay Albay Ömer Lütfi Taşcıoğlu ise şunları ifade etti: “İnsanın hayattaki birisi için bir şeyler yazması kolay ama çok sevdiği birisi hayattan kopunca onun hakkında yazmak zor oluyor. İkimiz de Kıbrıs Gazisiyiz ama kendisi Bolu Komando Tugayı’nda ben ise Kayseri Hava İndirme Tugayında Kıbrıs Barış Harekâtına katıldık. Kendisi Harekât sırasında yüzbaşıydı. Komando Tugayı’nın 2. Komando Tabur’unda Kıdemli Kıdemli Bölük Komutanı olarak görev yaparken Lapta- Karava bölgesinin Rum/Yunan kuvvetlerinden geri alınmasında üstün bir başarı gösterdi. Yalnız tanıyanlarının ve sevenlerinin değil, bütün Türk Milleti’nin başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 22:35