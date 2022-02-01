Allah sizi bildiği gibi yapsın



Haber: Ceylan Beykoz

2021 yılının son gününde yapılan ve vatandaşın aylık giderlerinde en çok etkili olan harcama kalemlerinden enerji fiyatlarına yönelik yapılan anormal zam oranları faturalara yansımaya başladı. Zamlı faturaları gören vatandaşlar iki üç kat gelen yeni faturaları görünce şok etkisi yaşarken fatura tutarlarına isyan etti. Sosyal medyada şu sıralar ilk sıralarda yer alan vatandaşın zam isyanını İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş gündeme getirdi.

YÜZDE 50 ZAM RESMEN ÇARPILMIŞTIR

Örnekbaş, son zamları eleştirdiği kötü yönetilen ekonomi politikası hakkındaki eleştirilerini şu şekilde ifade etti:

2021 yılının son günü yine vatandaşımıza iktidar tarafından kötü bir sürpriz yapılmıştır. Sözüm ona asgari ücrette ve diğer maaşlarda yapılan bir akım iyileştirme ve yapılan artış daha vatandaşın cebine girmeden çok daha fazlasıyla 31 Aralık gecesi yapılan zamlarla birlikte geri alınmıştır. 31 Aralık gecesi de elektrikten doğalgaza, akaryakıttan vergilerden harçlara iğneden ipliğe kadar yaptığı zamlarla asgari ücretlinin aldığı, yüzde 50 zam resmen çarpılmıştır. İktidar bununla da kalmayıp, zammı gece yarısından sonra geçerli ilan ederek zamları enflasyondan kaçırıp milyonlarca memur ve emeklimizin, yeni yıl zammını da almış oldu.

REKOR SEVİYEDE ZAMLARLA GİRDİK

İktidarın dolandırıcıları bile kıskandıran, yönetim anlayışı sağ olsun; yeni yılın daha ilk saatlerine rekor seviyede zamlarla girdik. Doğalgaza konutta yüzde 25, sanayide yüzde 50 zam geldi. Benzine 68 kuruş zam yapıldı. Sadece aralık ayında LPG fiyatları, yüzde 80 arttı. Elektriğe, yüzde 52 ila yüzde 130 oranında zam geldi. Vicdansızca yapılan bu rekor zamlar, iktidarın beceriksizliğinin bir vesikasıdır.

İYİ PARTİ BU İŞİ ÇÖZER

Yapılan zamların sonucu vatandaşımızın faturalarına yansımaya başladı. Bizlerin ve Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendinin dediği gibi bu iktidarın vatandaş gibi bir derdi yoktur. Varsa yoksa yandaşları, varsa yoksa kendi çıkarlarıdır. Bu güne kadar bunun tersini söyleyen, iktidarın yanında duran vatandaşlarımız alışveriş yaparken market raflarında ki zamlardan ve son olarak enerji fiyatlarına yansıyan zamlardan sonra iktidarın samimiyetine olan inancını kaybetmiştir. Bu iktidarın memleketimizin insanına verebileceği bir değer kalmamıştır. Bu ülke ve aziz Türk milleti bu eziyeti hak etmemektedir. Bizler bu ülkenin cesur insanları olarak bu ekonomik çıkmaza dur diyecek yolları biliyoruz. Biz bu ülkenin müreffeh seviyeye ulaşması için alınması gereken tedbirleri biliyoruz. Biz bu ülkenin israf ekonomisinden “Devletin itibarından tasarruf olmaz” diyen anlayışın her vurup harman savuran anlayışından uzak durulması gerektiğini biliyoruz. Ülkemizin milletimizin her bir ferdine yetecek kaynakları vardı ve bu işi ancak bu ülkenin cesurları yapar bu ülkeyi aydınlık geleceğe ancak İYİ Parti çıkarır.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2022, 10:25