Haber: BMA

İlimiz Yeniçağa ilçesinde Belediye Başkanı Recayi Çağlar’ın ilçeye yeni bir camii kazandırmak için yaptığı girişimler sonuç verdi. Başkan Recayi Çağlar’ın öncülüğünde Yeniçağalı hayırseverlerin desteği ile başlayan çalışmalar kapsamında cami için Yeniçağa TOKİ yanında bir alan belirlendi. İki hafta önce temeli atılan TOKİ Sultan Reşad Camiinde çalışmalar hızla devam ederken Başkan Çağlar da camii inşaatını sık sık yerinde takip ediyor.

“ALLAH TAMAMLAMAYI NASİP ETSİN”

Başkan Çağlar, Sultan Reşad Camii ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hep beraber bu camimizi inşallah tamamlayacağız. Allah bu camiyi bitirmeyi, burada kabul olunan ibadetler yapabilmeyi ve dünya durdukça bu mabedin durmasını nasip etsin. Camimizin birinci kat betonunu atıyoruz. Allah tamamlamayı nasip etsin” dedi.