“Allah tamamlamayı nasip etsin”

​​​​​​​Yeniçağa ilçesinde Belediye Başkanı Recayi Çağlar, öncülüğünde inşaatına başlanılan Sultan Reşad Camii’nde çalışmalar hızla ilerliyor. Başkan Çağlar’ın bizzat takip ettiği çalışmalar kapsamında birinci kat betonu atıldı.

“Allah tamamlamayı nasip etsin”

Haber: BMA

İlimiz Yeniçağa ilçesinde Belediye Başkanı Recayi Çağlar’ın ilçeye yeni bir camii kazandırmak için yaptığı girişimler sonuç verdi. Başkan Recayi Çağlar’ın öncülüğünde Yeniçağalı hayırseverlerin desteği ile başlayan çalışmalar kapsamında cami için Yeniçağa TOKİ yanında bir alan belirlendi. İki hafta önce temeli atılan TOKİ Sultan Reşad Camiinde çalışmalar hızla devam ederken Başkan Çağlar da camii inşaatını sık sık yerinde takip ediyor.

“ALLAH TAMAMLAMAYI NASİP ETSİN”

Başkan Çağlar, Sultan Reşad Camii ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hep beraber bu camimizi inşallah tamamlayacağız. Allah bu camiyi bitirmeyi, burada kabul olunan ibadetler yapabilmeyi ve dünya durdukça bu mabedin durmasını nasip etsin. Camimizin birinci kat betonunu atıyoruz. Allah tamamlamayı nasip etsin” dedi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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