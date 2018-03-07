Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara özel yayınladığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “ Anne, eş, kardeş, evlat.. Kadınlar, hayatımızı değerli kılan, bu fani hayat yolculuğunu anlamlı hale getiren, Allah'ın emanet olarak buyurduğu bir değerdir, emanettir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in 'Cennet annelerin ayakları altındadır' sözüyle önemine işaret ettiği kadınları korumak, şiddet olayları karşısında pozitif ayrıcalık sağlayarak onları gözetip korumak, İslami ve insani bir sorumluluğumuzdur. Kadına yönelik her türlü olumsuzluk insanlığı kasıt alan bir girişimdir. Üreten, emek veren, fedakarlıklarıyla yaşama değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, tüm kadınları saygı ve hürmetle selamlıyorum.”