Allar, Bektaş ve Özalp’i ziyaret etti

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Bolu Adalet Sarayını ziyaret etti. AK Parti Gerede İlçe Başkanı İsmail Çetin’in de eşlik ettiği Belediye Başkanı Allar, ilk olarak Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş’ı ziyaret etti. Sohbet havasında geçen görüşme sonrasında Başkan Allar, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş’a hediye takdim etti. Allar ve Çetin daha sonra Bolu Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Özalp’i ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Allar ve Çetin, Özalp’e deri ürünlerinden oluşan bir hediye takdim etti.