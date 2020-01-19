Allar, Belediyeler Kongresine Katıldı

Haber: BMA

15-16 Ocak tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi programına Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar da katıldı. Programın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Temel ulaşım, aydınlatma, güvenlik ve elektronik ödeme gibi hizmetlerde akıllı uygulamaların kullanılması ile belediyelerin hizmet kalitesini arttırması ve bu uygulamaların yaygınlaştırılmasının hedeflendiği kongreye Büyükşehir Belediye Başkanları, İlçe Belediye Başkanları ve alanında uzman yöneticilerin yanı sıra 31 ülkeden misafirler katıldı.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, ilçenin ihtiyaçları konusunda belediyelerin vatandaşa daha etkin hizmet sunması amacıyla akıllı teknolojiler, çevre, ulaşım, yönetişim, güvenlik, sağlık ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarını gezerek bilgi aldı.

Program sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Akıllı Şehirler ve Belediyeler konulu kongre ve sergi açılış programında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiyi dinledik, ülkemizin gelişimini yakından takip ettik. İlçemizi de bu gelişmelerden yararlandırmak için bizlerde gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2020, 11:56