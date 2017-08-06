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06 Ağustos 2017 Pazar
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    • Allar, “Biz söz verdik”

    Göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarımın ayağı çamura değmeyecek anlayışıyla asfalt, kaldırım ve tretuar çalışmalarını başlatan Gerede Belediyesi, bu güne kadar da Gerede’nin bütün mahallelerinde gerçekleştirilen asfalt ve kaldırım çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor.

    06 Ağustos 2017 Pazar 11:33
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    Allar, “Biz söz verdik”

    Haber: BMA

    Gerede’de geçtiğimiz yıl birçok bölgeye kaldırım taşları döşenirken bu yıl çalışmaların daha yoğun bir şekilde geçeceği belirtiliyor. Öte yandan Gerede Belediyesi ekipleri kış ayında zarar gören, zaman içersinde aşınan ve yıpranan kaldırımları da elden geçirerek yeniliyor.

    Gerede Belediyesi’nin kendi imkânlarıyla programda olan kilitli parke çalışmaları Yeni Hal Sokak, Turan Sokak, Veziroğlu sokak ve Hafız Esad Gerede Caddesi’nin bir bölümü yapılarak tamamlandı, Hasbeyler sokak’ta ise çalışmalar devam ediyor.

    Belediye Başkanı Mustafa Allar çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Biz bir söz verdik. ‘Hemşehrilerimizin ayağı çamura değmeyecek’ dedik. İnşallah geçmiş dönemlerde yürüttüğümüz asfalt ve parke taşı çalışmalarımıza yine bu dönemde de hız katarak devam ediyoruz. Hava şartları gibi elimizde olmayan sebeplerle bazı aksamalar yaşasak bile yılmadan en hızlı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin ayağı çamura değmeyecek. Çünkü Geredeliler her şeyin en iyisini hak ediyor ” dedi.

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